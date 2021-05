Come igienizzare il vostro telefono cellulare senza provocare danni al vostro audio: avevate mai pensato a questo piccolo “trucco”?

Con l’avvento della pandemia di Coronavirus, diciamoci la verità, siamo costretti ad igienizzare di tutto. A partire dalle chiavi di casa fino al telefono cellulare, ciascun oggetto che è alla nostra portata e che, soprattutto, viene utilizzato costantemente, deve essere necessariamente pulito con cura. È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, facciamo uso di prodotti mirati proprio a questo. Che siano gel disinfettanti o spray o che sia un semplice alcool etilico, sono davvero diversi gli strumenti che utilizziamo per igienizzare i nostri oggetti.

Igienizzare e disinfettare il nostro telefono cellulare, diciamoci la verità, è una pratica che entrata a far parte del nostro quotidiano. Eppure, vi siete mai chiesti se esiste un “metodo” per igienizzarlo senza che si rovini l’audio del nostro dispositivo? D’altra parte, lo sappiamo benissimo, gli aggeggi elettronici sono tanto utili quanto “fragili” sotto questo punto di vista. Basta davvero un nonnulla per rovinarlo per sempre. Come agire, quindi? Avete mai pensato a questo piccolo “trucchetto”? Ve lo sveliamo immediatamente!

Come igienizzare il telefono senza danni all’audio: l’avreste mai detto?

È una delle prime cose che, purtroppo, potrebbe essere seriamente danneggiato, lo sappiamo benissimo. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: c’è qualche “trucchetto” per igienizzare il nostro telefono cellulare senza recare danni permanenti? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si. E, senza alcun dubbio, non ci avrete mai pensato.

A che cosa facciamo esattamente riferimento? La risposta è piuttosto semplice: per igienizzare il telefono senza troppi danni, ci sono diverse soluzioni. Facciamo esattamente riferimento alla fruizione di salviette disinfettanti. Pensate, a quanto pare, sembrerebbe che in commercio ne esistano di diverse. Ed alcune, addirittura, sono prettamente riservate alla pulizia del vostro telefono.

Qualora, invece, avete intenzione di continuare ad utilizzare l’acool etilico, potete farlo. L’importante è che, però, esso sia al 70%. E che, infine, venga utilizzato miscelato ad un po’ d’acqua e con il telefono completamente spento.

Cosa ci dite? Eravate a conoscenza di questo piccolo “trucco”?