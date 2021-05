Simpatica iniziativa arriva dal governatore dell’Ohio, in USA: Mike DeWine ha deciso di lanciare una lotteria per i vaccinati Covid. In palio un milione di dollari!

Il Coronavirus continua ad essere protagonista della vita di tutti i cittadini del mondo. Nonostante le campagne vaccinali siano a buon punto, l’emergenza è sempre attiva e bisogna prestare davvero attenzione, rispettare tutte le norme di sicurezza. In America, pochi giorni fa, è giunta notizia che presto saranno disponibili i vaccini anche per i bambini. L’obiettivo è quello di proteggere gli studenti di scuole medie e superiore prima dell’autunno: vaccinare tutti è fondamentale per tornare alla normalità. Una simpatica iniziativa è arrivata proprio dall’America. Il governatore dell’Ohio, Mike DeWine, ha annunciato la novità!

Coronavirus USA, arriva la lotteria per i vaccinati: in palio un milione di dollari!

Mike DeWine, governatore dell’Ohio, ha annunciato il lancio di una lotteria da un milione di dollari per tutti i cittadini dello Stato americano che si sono vaccinati contro il Covid! L’iniziativa nasce per combattere il virus: il governatore ha scritto diversi tweet in cui ha spiegato, nel dettaglio, come partecipare.

“So che qualcuno potrebbe dire: “DeWine, sei pazzo! Questa tua idea di disegno da un milione di dollari è uno spreco di denaro. Ma davvero, il vero spreco a questo punto della pandemia – quando il vaccino è prontamente disponibile per chiunque lo desideri – è una vita persa per COVID-19″ scrive in un tweet DeWine.

I know that some may say, “DeWine, you’re crazy! This million-dollar drawing idea of yours is a waste of money.” But truly, the real waste at this point in the pandemic — when the vaccine is readily available to anyone who wants it — is a life lost to COVID-19. — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) May 12, 2021

Per essere idoneo a vincere, bisogna avere almeno 18 anni o più nel giorno dell’estrazione. Bisogna, inoltre, essere residente dell’Ohio e, cosa più importante, essere vaccinato prima del sorteggio. Il denaro proverrà dai fondi di soccorso federali esistenti per il Covid, spiega il governatore.

Two weeks from tonight on May 26th, we will announce a winner of a separate drawing for adults who have received at least their first dose of the vaccine. This announcement will occur each Wednesday for five weeks, and the winner each Wednesday will receive one million dollars. — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) May 12, 2021

In quest’ultimo tweet, DeWine scrive: “Tra due settimane da stasera, il 26 maggio, annunceremo il vincitore di un’estrazione separata per gli adulti che hanno ricevuto almeno la loro prima dose di vaccino. Questo annuncio avverrà ogni mercoledì per cinque settimane e il vincitore ogni mercoledì riceverà un milione di dollari”.