Cosa guardare questa sera in tv: il palinsesto di giovedì 13 maggio 2021

Cosa guardare stasera in televisione: ecco il palinsesto televisivo di giovedì 13 maggio, con tutti i programmi in oda.

Dopo una lunga giornata, siamo soliti la sera, almeno per chi è possibile, ritrovarsi un momento di stacco da tutti i pensieri che hanno ricoperto l’intero dì, e qual è la giusta idea per poter trascorrere degli attimi spensierati o farsi travolgere da ‘qualcosa’ di interessante? Facile, sedersi sul divano o a letto, e guardare un bel film, o un interessante programma di approfondimento e di intrattenimento. La scelta giusta è semplice, e noi vi sveliamo in anticipo, la programmazione di questa sera, giovedì 13 maggio. Seguiteci!

Giovedì 13 maggio: il palinsesto di questa sera, tutti i programmi in tv

Mettetevi comodi, che vi sveliamo in anticipo i programmi che andranno in onda questa sera! Su Rai Uno è in arrivo la penultima puntata con la serie televisiva Un passo dal cielo 6- I guardiani, con Daniele Liotti, attore di grande talento, accompagnato da altri grandi artisti. Nella puntata di questa sera, intitolata ‘Il sentiero delle ore’, i nodi verranno al pettine, pian piano.

Su RaiDue, alle 21.20 verrà trasmesso il programma televisivo Anni 20: reportage, interviste e inchieste sono al centro dell’attenzione del format, che tocca temi di attualità politica, economica e sociale. Su Rai Tre, Amore Criminale-Storie di Femminicidio, con Veronica Pivetti; una trasmissione che dà voce alle storie di donne vittime della violenza maschile.

Su Rete Quattro, Paolo Del Debbio arriva con una nuova puntata di ‘Dritto e Rovescio’. Alle 21.45, Fist Man- Il primo uomo, in prima tv su Canale 5, un film del 2018 diretto da Damien Chazelle e scritto da Josh Singer, con protagonisti Ryan Gosling e Claire Foy.

Su Italia Uno, questa sera 13 maggio, verrà trasmesso il programma televisivo Gli album di Freedom, dove con Roberto Giacobbo, sarà possibile avventurarsi in un nuovo avvincente viaggio: quale sarà la meta? Su La7, arriva alle 21.15 Piazza Pulita, un programma di approfondimento condotto da Corrado Formigli, con la 32esima puntata, mentre su Real Time un nuovo appuntamento con Cortesie in famiglia con Enzo Miccio, cui seguirà Il regno di Katia Salzano.