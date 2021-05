Denise Pipitone, subito dopo la puntata di Mercoledì 12 Maggio di Chi l’ha visto, arriva l’appello dell’avvocato Frazzitta.

Si è arrivati ad un clamoroso colpo di scena nel caso di Denise Pipitone, c’è da ammetterlo. A distanza di pochissime settimane dalla riapertura del caso, proprio nel corso della puntata di Chi l’ha visto di Mercoledì 12 Maggio, abbiamo assistito ad un punto di vista davvero inaspettato. In collegamento con Federica Sciarelli, Giacomo Frazzitta, legale di Piera Maggio, ha informato dell’arrivo di una lettera anonima nel suo studio. “Ne sono arrivate in questi anni”, ha iniziato a dire l’avvocato. Sottolineando, però, che in questa missiva ci sarebbero degli elementi davvero fondamentali.

La rivelazione di Giacomo Frazzitta in diretta a Chi l’ha visto, bisogna ammetterlo, ha scosso davvero tutti. Chi è, quindi, colui che ha deciso di inviare una lettera anonima al legale di Piera Maggio? Al momento, non lo sappiamo. Fatto sta che è proprio a lui che, pochissime ore fa, il buon Frazzitta ha rivolto un appello.

Denise Pipitone, l’appello di Giacomo Frazzitta dopo Chi l’ha visto: il messaggio

Risale proprio a pochissime ore fa, l’appello che Giacomo Frazzitta ha rivolto a colui che, nel pomeriggio di Mercoledì 12 Maggio, ha inviato nel suo studio una lettera anonima riguardante il caso Denise Pipitone. Al momento, come sottolineato anche nel corso della puntata odierna di Storie Italiane, non sono state affatto chiarite le informazioni presenti al suo interno. Fatto sta che, come specificato anche dall’avvocato, sembrerebbe essere ricca di informazioni fondamentali. Certo, come sottolineato, in questi lunghi anni, ne sono arrivate diverse. Eppure, sembrerebbe che questa sia piena di elementi mai spiegati mediaticamente.

Cosa succederà adesso, quindi? Al momento, non lo sappiamo! Fatto sta che, a poche ore dalla sua dichiarazione a Chi l’ha visto, Giacomo Frazzitta ha rivolto un messaggio. “Ci rivolgiamo a quella persona che che dopo 17 anni ha avuto il coraggio e senso civico di inviare una lettera anonima al mio studio legale”, ha iniziato a scrivere il legale su Instagram.

“Ti invitiamo a fare un altro passo, nella massima riservatezza”, ha continuato a scrivere Giacomo Frazzitta.