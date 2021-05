Pio e Amedeo sono inarrestabili, in arrivo un grande ritorno per il duo comico: la novità ha già spiazzato i fan.

Negli ultimi tempi, abbiamo visto Pio e Amedeo al timone di Felicissima Sera, dove qui, hanno portato avanti uno show fantastico, che ha tenuto incollati davanti alla televisione gli italiani. Infatti, gli ascolti sono stati altissimi, e il duo comico foggiano, ha potuto festeggiare per questo grande trionfo.

Ma una grande novità è in arrivo, e vede protagonisti proprio Pio e Amedeo, che con il loro umorismo, entusiasmano i telespettatori, spesso creando non poco rumors. Ma qual è la novità in arrivo? Tenetevi pronti, resterete super contenti!

Grande ritorno per Pio e Amedeo: fan spizzati, cosa accadrà

Pio e Amedeo, duo comico foggiano, sono partiti con piccoli lavori, per poi sfondare nel mondo dello spettacolo, grazie al talento che li contraddistingue. La loro comicità è senza censura, non amano non potersi esprimere, e questa loro eloquenza prorompente ha creato, proprio negli ultimi tempi, non poca attenzione, e soprattutto non poco caos.

A Felicissima Sera hanno messo in atto uno spettacolo che ha avuto un successo incredibile, toccando ascolti elevatissimi. Ed ora, è arrivata la notizia che tutti aspettavano, come riportato dal settimanale ‘Oggi’, Pio e Amedeo ritorneranno con la seconda stagione di Felicissima Sera, pronti a travolgerci ancora una volta. Al momento non vi è una data esatta di programmazione, ma l’attesa sembra essere già tanta. Ma non solo, perchè, per il duo comico, è in arrivo un’altra grande novità.

Presto, saranno presenti nelle sale cinematografiche con il film ‘Belli Ciao’, che, apprendiamo, doveva già aver trovato uscita, ma l’emergenza sanitaria ha portato all’interruzione delle riprese. A quanto pare, però, è in fase di conclusione, e potrebbe uscire in sala il prossimo gennaio 2022.