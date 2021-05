Instagram ha aggiunto una magnifica novità nell’app per i suoi utenti: per ora la funzione è disponibile solo in alcuni paesi. Ecco di cosa si tratta.

E’ diventata con il tempo una delle app più utilizzate al mondo. Per molti è il numero 1 dei social network: parliamo di Instagram, il servizio di rete sociale che permette agli utenti di scattare foto, applicarvi filtri, condividerle e comunicare con amici, direttamente dal proprio smartphone! E’ di proprietà di Facebook dal 2012 ma è nata nel 2010 da un’idea di Kevin Systrom. IG rappresenta il simbolo dell’epoca attuale: la maggior parte delle persone utilizzano questa applicazione. Intanto arriva una notizia proprio dai profili social dell’app. Instagram ha dato un annuncio: “Il nuovo campo è disponibile in alcuni paesi” si legge. Ecco di che si tratta!

Instagram, clamorosa novità: la nuova funzione per ora vale solo in alcuni paesi

Instagram ha fatto sapere, con un tweet, che ha introdotto l’opzione per gli utenti di introdurre nel proprio profilo fino a quattro pronomi. Si tratta di una funzione richiesta diverso tempo fa e già disponibile su altre piattaforme come Facebook. Al momento Instagram ha reso possibile tale opzione solo in alcuni paesi, ovvero Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia. L’intenzione è quella di renderla disponibile in tutto il mondo.

La novità è stata accolta con grande gioia dagli utenti che ora possono aggiungere fino a quattro pronomi nel loro profilo: si tratta di un modo più semplice per esprimere se stessi! Con un tweet su Twitter, il profilo ufficiale di Instagram ha reso pubblico un video in cui spiega come comportarsi:

ICYMI: now you can add pronouns to your profile💜 Add up to 4 pronouns and edit or remove them any time. You can also choose to display pronouns to only people who follow you. pic.twitter.com/KRc76qm5vZ — Instagram (@instagram) May 12, 2021

Inoltre, si può scegliere anche di mostrare i pronomi solo ai followers e non a tutti! Vi piace questa nuova funzione? Si spera che presto sarà disponibile anche in Italia e nel resto dei paesi del mondo!