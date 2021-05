Romina Power e Loredana Lecciso: Al Bano si confessa

Nel corso di una sua intervista, Al Bano si è letteralmente confessato su Romina Power, sua ex moglie, e Loredana Lecciso.

È uno dei cantanti più apprezzati della musica italiana, Al Bano. Da sempre fortemente appassionato a questo ambito artistico, il cantante di Cellino a San Marco ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo subito dopo essersi trasferito a Milano. È proprio qui che, dopo aver svolto diversi lavori, inizia ad intraprendere la carriera da cantante. E che carriera, oseremmo a dire! Amatissimo e seguitissimo, Al Bano è stato, spesse volte, al centro della cronaca rosa per il suo matrimonio, naufragato da anni, con Romina Power. E la sua attuale relazione con Loredana Lecciso. È proprio su di loro che, in una sua recentissima intervista al settimanale “Oggi”, il cantante si è confessato.

Oltre a parlare del “caso” Fedez e di esprimere la sua opinione, Al Bano si è anche confessato sulla sua ex moglie ed attuale compagno. Cosa ha detto in merito? Scopriamo le sue parole!

Al Bano si confessa su Loredana Lecciso e Romina Power: “Mi piacerebbe trovassero l’armonia”

Si è raccontato senza troppi peli sulla lingua, Al Bano in questa sua recentissima intervista al settimanale Oggi. E così, come dicevamo precedentemente, oltre a parlare della sua carriera, del suo prossimo progetto musicale e di esprimere la sua opinione in merito al “caso” Fedez, il cantante di Cellino San Marco si è confessato anche su Romina Power e Loredana Lecciso. Le due, lo sappiamo benissimo, sono state due donne davvero importanti per la vita del buon Carrisi. Rispettivamente l’ex moglie ed attuale compagna, la cantante americana e la showgirl pugliese rappresentano due figure fondamentali per Al Bano. È proprio per questo motivo che, come svelato sul settimanale “Oggi”, lui vorrebbe che tra le due ci fosse un clima disteso.

“Sono due donne intelligentissime, mi piacerebbe che trovassero l’armonia”, ha detto Al Bano su Lorenda Lecciso e Romina Power.

Cosa succederà, quindi? Romina Power e Loredana Lecciso, ascoltando queste parole, esaudiranno il desiderio di Al Bano? Staremo a vedere!