Parliamo di uno degli attori più affascinanti e amati di Hollywood: sapete com’è iniziata la carriera di Ryan Gosling? Incredibile, non tutti ne sono a conoscenza. Classe 1980, nato in Ontario, non ha avuto un’infanzia semplice. Pare, infatti, che nel corso della giovinezza abbia avuto a che fare con diversi episodi di bullismo. Ha preso parta ad innumerevoli pellicole di grande successo, alcune davvero indimenticabili. Basti pensare a “Formula per un delitto”, “Le pagine della nostra vita”, “Il caso Thomas Crawford”. Di recente lo abbiamo ammirato nel magnifico “La la Land” e in “First man”. Non tutti lo ricordano, ma la carriera del celebre attore è iniziata in un modo davvero incredibile: curiosi di scoprire quale?

Non solo attore, Ryan Gosling è un grande appassionato di musica, tanto da far parte di un gruppo musicale. Il suo nome è “Dead Man’s Bones”. In alcune pellicole in cui ha recitato Ryan Gosling è lo stesso attore a interpretare i brani o ad averli scritti, come per “Blue Valentine”. Oggi, Ryan Gosling è uno dei volti più amati di Hollywood, ma ricordate come ha iniziato? Ebbene, tenevi forte: ve lo sveliamo subito!

Da giovanissimo, nei primi anni novanta, l’attore superò un’audizione per entrare a far parte del “Mickey Mouse Club” e ne divenne presentatore, oltre che cantante e ballerino. Qui, la sua strada si incrociò con quella di altri personaggi che sarebbero diventate star famosissime, come Britney Spears e Justin Timberlake. Incredibile, non siete d’accordo?

L’attore è felicemente sposato con la bellissima Eva Mendes che l’ha reso padre di due meravigliose bambine nate nel 2014 e 2016.