Samanta Togni ha deciso di lasciare I fatti vostri! La conduttrice al fianco di Giancarlo Magalli ha spiegato a ‘Nuovo’ i suoi motivi!

Samanta Togni è la celebre ballerina e conduttrice televisiva. Ha partecipato nel 2005 alla prima edizione di Ballando con le stelle ed in quella edizione si classificò quinta, in coppia con Fabrizio Frizzi. Dopo aver preso parte a tanti altri programmi tv, dal settembre 2020 conduce in coppia con Giancarlo Magalli ‘I fatti vostri’. La trasmissione televisiva che va in onda dal lontano 1990, è trasmessa nella fascia mattutina su Rai Due! A quanto pare Samanta dirà ‘addio’ a Giancarlo Magalli ed al programma nella prossima stagione: ha deciso di mollare! Al settimanale Nuovo ha raccontato i suoi motivi legati a questa decisione.

Samanta Togni lascia I Fatti Vostri e fa una precisazione su Giancarlo Magalli

Samanta Togni lascia I fatti vostri! La conduttrice televisiva e ballerina ha lanciato questo annuncio in un’intervista al settimanale Nuovo. La donna ha spiegato che la sua decisione è dipesa solo dalla sua volontà, senza condizionamenti esterni.

“L’esperienza a I Fatti Vostri e il rapporto umano e professionale con Giancarlo Magalli mi hanno fatta crescere, però ho deciso di non tornare nella prossima edizione del programma. Vorrei concentrarmi su cose nuove, mi piacerebbe una trasmissione dove mettere a disposizione dei giovani la mia esperienza di ballerina” ha raccontato la conduttrice. L’ex ballerina di Ballando con le stelle ha deciso di concentrarsi su nuove esperienze e mettere in mostra le sue doti da danzatrice! Ha precisato che non c’è stato alcun litigio con Magalli, come è accaduto in passato tra il conduttore e Adriana Volpe!

Vita privata della conduttrice

La splendida donna è sposata con Mario Russo, un chirurgo: le nozze sono state celebrate il 15 febbraio 2020.

Prima di lui, Samanta ha avuto una breve relazione con Stefano Bettarini e con l’ex calciatore Christian Panucci.