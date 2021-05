Uomini e Donne, dopo la scelta di Massimiliano andata in onda oggi giovedì 13 maggio, è comparsa sui social una foto: magnifica sorpresa!

Oggi, giovedì 13 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Il dating show da Maria de Filippi in questi giorni sta regalando tantissime emozioni. Abbiamo assistito alla scelta di Samantha: la giovane tronista ha deciso di abbandonare il programma con Alessio! Oggi, giovedì 13 maggio, è Massimiliano ad aver fatto la sua scelta: il tronista è uscito dagli studi tenendo per mano Vanessa. “Non so come iniziare il discorso. Grazie per questi tre mesi, per aver condiviso la tua storia. Pensavo: forse mi sto creando un castello in aria con lei. Andando avanti, ho agito meno di pancia e più di pensiero e ho voluto continuare con te. Ho iniziato a pensare troppo. Ma l’unico pensiero era: perché non scelgo Vanessa. A te va?” sono state le parole del romano. La giovane corteggiatrice, commossa, ha risposto sì. Sapete cosa è successo subito dopo la scelta? E’ comparsa questa foto sui canali social del programma!

Leggi anche Uomini e Donne, chi è Vanessa: sapete che lavoro fa la della corteggiatrice di Massimiliano?

Uomini e Donne, Massimiliano Mollicone e Vanessa ora sono una coppia: il selfie dopo la scelta

Oggi, giovedì 13 maggio, nella puntata di Uomini e Donne abbiamo assistito alla scelta di Massimiliano Mollicone. Il tronista romano ha deciso di abbandonare il programma con la corteggiatrice Vanessa! Dopo parole dolci e romantiche, dopo il tanto atteso “sì”, dopo la pioggia di petali, i due hanno lasciato lo studio di Maria de Filippi.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Sapete cosa è accaduto subito dopo la puntata? Il canale Instagram del dating show ha subito mostrato ai fan del programma il primo loro selfie di coppia! Sono bellissimi Massimiliano e Vanessa, ecco la loro prima foto insieme: