Serena Marchese, dopo Amici, torna in televisione: ecco dove sarà presente la bella ballerina.

Serena Marchese è uscita da Amici di Maria De Filippi durante la Semifinale, arrivando ad un passo dalla Finale. Purtroppo, il suo percorso si è concluso, e la ballerina è ritornata alla sua vita fuori. Il suo talento ha incantato tutti, e molti i suoi fan che sperano in una vittoria dell’artista.

Serena, però, dopo la conclusione del suo percorso, ha ricevuto un’importante offerta di lavoro, insieme ad Alessandro Cavallo. Una grande soddisfazione per l’ex allieva del talent, che ha tutte le doti giuste per fare grandi cose in futuro. Da pochissimo è arrivata una notizia fantastica: a quanto pare, Serena sarà presente nuovamente in televisione, sapete dove?

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Serena Marchese, nuovamente in tv: ecco dove la vedremo

Sabato scorso c’è stata la Semifinale di Amici di Maria DE Filippi, e abbiamo potuto scoprire i finalisti di questa scoppiettante edizione. Purtroppo, a non arrivare fino alla fine, sono stati Serena Marchese e Tancredi, i due allievi sono stati eliminati ad un passo dall’ultima puntata.

Entrambi amatissimi, hanno raccolto su instagram, in seguito al percorso nella scuola, tantissimi follower, che ogni giorno, sono lì, a sostenerli, con numerosi messaggi. Come vi abbiamo anticipato, Serena, sarà presto in televisione: sapete dove sarà presente? Ebbene sì, come è già successo per gli altri allievi usciti dalla scuola, anche la ballerina arriverà a Verissimo, sabato 15 maggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)



Ai microfoni di Silvia Toffanin racconterà del suo percorso ad Amici, delle gioie e dei momenti di difficoltà affrontati, che sono serviti, però, a darle una maggiore consapevolezza, e una grande maturità. Noi, non vediamo l’ora di vederla raccontarsi a Verissimo, nella puntata che andrà in onda sabato 15 maggio.