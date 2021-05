Uomini e Donne, Vanessa Spoto è la scelta di Massimiliano Mollicone, ma avete mai visto il suo profilo Instagram? Foto mozzafiato.

Era il momento che più aspettavamo di questo finale di stagione di Uomini e Donne. E, finalmente, è arrivato. Proprio oggi, Giovedì 13 Maggio, Massimiliano Mollicone fa la sua scelta. A distanza di qualche mese dall’inizio del suo percorso, il giovanissimo modello romano ha deciso di aprire il suo cuore ad una delle sue corteggiatrici. E, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sappiamo benissimo che la sua scelta è ricaduta su Vanessa Spoto, la giovanissima fiorentina. Ebbene si. Nonostante il suo forte interesse per Eugenia, il buon Mollicone non ha potuto affatto controllare i suoi sentimenti. E così ha deciso di scegliere la bellissima Spoto.

Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato del suo lavoro. Vi siete mai chiesti, però, se Vanessa abbia un profilo Instagram? Tranquilli, ci pensiamo noi a mostrarvelo. Anche se, vi anticipiamo, su di esso sono presenti delle foto da togliere il fiato!

Uomini e Donne, avete mai visto il profilo Instagram di Vanessa?

Durante il suo percorso a Uomini e Donne, Vanessa Spoto ha catturato l’attenzione di tutti, oltre che per la sua immensa bellezza, per la sua forte personalità e determinato carattere. Cosa sappiamo, però, in più su di lei? Viviamo nell’era della tecnologia e dei social network, lo sappiamo. Anche lei, così come milioni e milioni di ragazzi e ragazze della sua età, ha un profilo Instagram? Assolutamente si! E, vi assicuriamo, gli scatti sono davvero da togliere il fiato.

Siete curiosi di seguirla? Il suo nickname Instagram è proprio questo: vanessaspoto. Qui, potete ritrovarvi una serie di scatti fotografici davvero incantevoli. Oltre a quelli in compagnia dei suoi nipoti, Vanessa è solita intrattenere il suo pubblico con selfie davvero da togliere il fiato. Ce ne sono di diversi, è vero, eppure tutti hanno un “minimo comune denominatore”: sottolineare la sua bellezza!

Cosa aspettate? Correte a seguirla, no!