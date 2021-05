Uomini e Donne, Eugenia Rigotti è l’altra corteggiatrice di Massimiliano Mollicone: sapete però quali sono i suoi studi? Scopriamolo!

È lei l’altra corteggiatrice di Massimiliano Mollicone a Uomini e Donne, Eugenia Rigotti. Entrata a far parte del dating show di Canale 5 sin dall’inizio del nuovo trono, la giovanissima è riuscita a catturare l’attenzione su di sé. Non soltanto perché, seppure giovanissima, la Rigotti decanta di una bellezza ed eleganza davvero smisurata, ma anche perché ha saputo dimostrare, in diverse occasione, di essere molto matura e di avere la testa sulle spalle. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Ad esempio, vi siete mai chiesti cosa faccia nella vita? Così come la sua “rivale” Vanessa, anche Eugenia ha un lavoro? A quanto pare, sembrerebbe di no.

Da quanto si legge dal web, infatti, sembrerebbe che Eugenia Rigotti stia ancora continuando i suoi studi. Ecco, a questo punto la domanda sorge spontanea: in che cosa la giovanissima corteggiatrice sta continuando a studiare? Scopriamo tutti i dettagli.

Uomini e Donne, quali sono gli studi di Eugenia Rigotti?

Proprio oggi, Giovedì 13 Maggio, andrà in onda la scelta di Massimiliano Mollicone. A distanza di pochissimi giorni da quella di Samantha Curcio, ricaduta su Alessio Ceniccola, anche il giovanissimo tronista romano di Uomini e Donne ha deciso di compiere il “grande passo”. E di dichiararsi, quindi, ad una delle sue due corteggiatrici. In “gioco”, lo sappiamo benissimo, sono rimaste Eugenia Rigotti e Vanessa Spoto. E, come raccontato, il modello ha deciso proprio di aprire il suo cuore a quest’ultima. In attesa, però, di emozionarci anche noi con loro, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sulla giovanissima Eugenia?

Come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che Eugenia, attualmente, stia continuando ancora i suoi studi. Ecco, ma sapete in che cosa? Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che la Rigotti sia una studentessa di Giurisprudenza. Cosa vorrà diventare da grande, quindi? Non lo sappiamo. Fatto sta che la scelta dell’indirizzo universitario sottolinea ancora di più la sua determinazione.

Vi è piaciuta Eugenia durante il suo percorso?