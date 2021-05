Amici 20, bellissima notizia per Aka7Even: avete visto cos’è successo?

Bellissima notizia per Luca Marzano, in arte Aka7Even: di seguito vi spieghiamo cos’è successo al cantante di Amici 20

Luca Marzano, in arte Aka7Even, è uno degli allievi della ventesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. L’artista campano è riuscito ad arrivare nella finalissima del serale. Nel corso della sua esperienza nel talent show, il cantante ha pubblicato diversi inediti, tra cui Yellow, Mi manchi e Loca. Di questi, Mi manchi è stato certificato disco di platino nei giorni scorsi. Una gioia grandissima per il cantante. Le sorprese, però, non sono finite. Oggi, infatti, il suo ultimo singolo, Loca, è uscito su tutte le piattaforme digitali.

Amici 20, bellissima notizia per Aka7Even

Aka7Even è il primo finalista di Amici 20. Nel corso della semifinale del talent show condotto da Maria De Filippi, l’artista campano è stato il primo a staccare il pass per la finalissima. Una gioia immensa per il cantante, che in settimana, come mostrato nel daytime, ha potuto incontrare di nuovo la mamma dopo tanti mesi. Luca Marzano adesso è pronto per affrontare la finale del talent show e magari puntare alla vittoria. Il favorito nella categoria canto resta Sangiovanni, ma sia Aka che Deddy sono molto amati dal pubblico.

Oggi, inoltre, è stato pubblicato su tutte le piattaforme digitali il brano Loca, già presentato durante il serale di Amici. Il brano è uscito da poche ore, ma è già uno dei più ascoltati sulle piattaforme digitali. Loca è in testa a tutte le classifiche e presto potrebbe ambire al disco d’oro.

Una grandissima gioia per l’allievo del talent show di Maria De Filippi. Una notizia che dà carica in vista della finalissima in programma domani in prima serata su Canale 5. Luca riuscirà ad insidiare Sangiovanni e Deddy? In ogni caso, l’esperienza nel talent show di Canale 5 sarà stata sicuramente formativa.