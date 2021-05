Amici 20, per la finale di sabato 15 maggio sono attesi super ospiti: ecco chi saranno in studio domani, nell’ultimo appuntamento con il talent show.

Si avvicina la super finale di Amici di Maria de Filippi. Sabato 15 maggio gli allievi di Maria de Filippi si sfideranno per conquistare la famosa coppa del vincitore! Dopo mesi trascorsi a studiare, a sfidarsi tra loro, a superare prove, i giovanissimi allievi sono pronti a contendersi la vittoria. Giulia, Alessandro, Sangiovanni, Aka7even e Deddy sono i cinque finalisti: cosa accadrà? Chi sarà il vincitore di questa edizione di Amici? Il programma in diretta sarà seguito, senza dubbio, dai milioni di fan del programma: sapete chi saranno gli ospiti della puntata? E’ Tv Blog a rivelarlo!

Leggi anche Amici 20, il primo bacio di Giulia con Sangiovanni: momento ‘imbarazzante’ con Maria De Filippi

Amici 20, grandi ospiti per la finale: l’annuncio appena arrivato

Per la finale di Amici di Maria de Filippi in programma sabato 15 maggio in diretta su Canale 5, sono stati scelti ospiti davvero incredibili! Tv Blog con un post sul canale Instagram fa sapere che ci saranno due grandi ritorni nello studio di Maria de Filippi. Gaia Gozzi e Pio e Amedeo saranno gli ospiti di Amici! La finale vedrà dunque sul palco l’ex vincitrice del talent ed i due famosi comici, reduci dallo show Felicissima Sera.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TvBlog (@tvblog.it)

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Pio e Amedeo confermati per Felicissima Sera

Il settimanale Oggi ha fatto sapere recentemente che il duo di comici pugliesi torneranno con la seconda stagione di Felicissima Sera. Visto l’enorme successo raggiunto, nonostante le polemiche in seguito l’ultima puntata, Mediaset potrebbe ospitarli di nuovo su Canale 5. Lo show ha regalato tante risate, musica ed intrattenimento ai telespettatori!

Intanto, siamo sicuri che regaleranno divertimento nell’ultima puntata di Amici di Maria de Filippi! Il duo di comici ha un ottimo rapporto con Maria de Filippi!