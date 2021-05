Matrimonio a sorpresa per la conduttrice Camila Raznovich che oggi, 14 maggio, ha sposato l’imprenditore francese Loic Fleury.

Hanno finalmente pronunciato il fatidico “sì” Camila Raznovich e l’imprenditore francese Loic Fleury. Una notizia davvero inaspettata per i fan della conduttrice del Kilimangiaro che non aveva fornito alcuna anticipazione sull’evento. La cerimonia civile officiata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala è stata celebrata oggi, venerdì 14 maggio e con tutte le restrizioni dovute alla situazione sanitaria in corso.

Già mamma di due bambine, Viola e Sole avute nel 2009 e nel 2011 dalla relazione con l’architetto Eugenio Campari, l’ex vj ha un precedente matrimonio alle spalle conclusosi nel 2001. Da quattro anni invece è al fianco di Loic, alla guida di diverse società francesi e fondatore di una sua startup, Nextedia. Anche lui è padre di un bambino.

Camila e Loic Fleury, matrimonio a sorpresa

Una notizia che ha colto tutti di sorpresa ma che comunque era già nell’aria: proprio la presentatrice aveva dichiarato di avere intenzione di sposarsi col compagno durante un’intervista al programma pomeridiano di Rai 1 “Oggi è un altro giorno”. Ciò che nessuno sapeva era la data delle nozze, ma si era detta innamoratissima del suo uomo. “Ho impiegato quattro secondi a innamorarmi di lui. Quando mi hai invitato a ballare e mi ha posato la mano sulla schiena era innamorata”, aveva raccontato ai microfoni di Serena Bortone.

Un vero e proprio colpo di fulmine quindi, che oggi ha avuto il suo giusto coronamento. La foto dei neosposi postata su Instagram ha fatto il boom di like com’era prevedibile e decine sono stati gli auguri da parte di altri personaggi famosi: Simona Ventura, Cristiana Capotondi, lo stesso sindaco Sala e tantissimi altri.

Anche noi ovviamente ci uniamo agli auguri alla splendida coppia.