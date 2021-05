Nel corso della diretta odierna di Storie Italiane, è stato svelato il contenuto della lettera anonima ricevuta sul caso Denise Pipitone.

Sono diversi giorni, ormai, che non si fa altro che parlare di questo: la lettera anonima recapitata all’avvocato Frazzitta presso il suo studio legale. Prima ancora della messa in onda dell’ultimissima puntata di Chi l’ha visto di Mercoledì 12 Maggio, il legale di Piera Maggio ha ricevuto una missiva fondamentale. E che, come sottolineato dal primo momento, potrebbe rappresentare un grandissimo punto di svolta nel caso Denise Pipitone. Cosa vi era scritto al suo interno? Nel corso del suo intervento per la trasmissione di Federica Sciarelli, il buon Frazzitta ha fatto riferimento a fatti mediaticamente sconosciuti, se ricordate. È solo durante la diretta di Storie Italiane di Venerdì 14 Maggio, però, che ne è stato svelato il parziale contenuto.

Nel corso della sua intervista per Storie Italiane, Giacomo Frazzitta ha svelato il contenuto della lettera anonima ricevuta pochi giorni fa presso il suo studio legale. Sia chiaro: il legale di Piera Maggio non è affatto sceso nei minimi dettaglio.

Denise Pipitone, l’avvocato Frazzitta svela il contenuto della lettera: “Racconta un fatto interessante”

È proprio nel corso dell’ultima diretta di Storie Italiane che l’avvocato Giacomo Frazzitta ha svelato il contenuto, seppure parzialmente, della lettera anonima ricevuta pochissimi giorni fa nel suo studio legale. E che potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di svolta nel caso di Denise Pipitone. “Introduce elementi interessanti che sono stati da noi in parte riscontrati”, inizia a dire il legale di Piera Maggio alla giornalista del programma condotto da Eleonora Daniele. “L’oggetto, che non riferirò, non è un oggetto negativo. Non si parla di un luogo o di qualcosa di negativo, nel senso più atroce del termine. Più di un luogo, racconta di un fatto”, ha continuato a svelare il buon Frazzitta.

“Il fatto è interessante. Perché è un pezzo del puzzle, seppure dai contorni ancora da meglio definire. Però, è interessante. Ci introduce e ci da un elemento a noi totalmente sconosciuto”, ha detto ancora l’avvocato Giacomo Frazzitta a Storie Italiane sulla lettera anonima. “È un fatto, non è un luogo”, ha ribadito ancora.

Dopo questa rivelazione, infine, l’avvocato Frazzitta ha nuovamente lanciato il suo appello al mittente di questa lettera.