Elisa Isoardi rivela al settimanale Gente come procede la propria vita tra amore e carriera: le dichiarazioni della famosa conduttrice.

Dopo averla vista per molti anni al timone di vari programmi Rai, Elisa Isoardi si è fatta conoscere in una veste inedita durante l’ultima edizione di Ballando con le stelle per poi passare a Mediaset come concorrente de L’Isola dei Famosi. Entrambe le avventure però non sono state proprio fortunate per via di alcuni infortuni che l’hanno costretta a ritirarsi dal gioco. Ora che la bella presentatrice piemontese non è più volto esclusivo della Rai, ci si chiede quale sarà il suo futuro a Mediaset: non mancano le ipotesi circa i programmi che il Biscione avrebbe intenzione di affidarle, ma per il momento sono solo indiscrezioni e nient’altro.

L’affascinante ex naufraga è oggetto di curiosità anche per quanto riguarda l’amore: nei mesi scorsi, molti hanno insinuato una liason con Raimondo Todaro, il maestro che l’ha accompagnata nella sua esperienza a Ballando. Insomma, a fare chiarezza stavolta è proprio lei in un’intervista al settimanale Gente.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Elisa Isoardi, “Vivo giorno per giorno”: la verità della conduttrice sull’amore e sulla carriera

Gli ultimi rumors, volevano Elisa in sostituzione di Barbara d’Urso al timone dell’edizione estiva di Pomeriggio Cinque o addirittura con un nuovo programma al posto di Domenica Live qualora questa non fosse stata riconfermata. Intervistata da Gente, la Isoardi ha lasciato intendere che non ci sia nulla di definito al momento: “Vivo giorno per giorno, il reality mi ha insegnato a godermi il momento. A fare scelte che mi fanno battere il cuore, a buttarmi sempre, completamente, senza paura”, ha detto.

Anche riguardo all’amore ha preferito non esporsi più di tanto: “Amori nessuno, corteggiatori forse, ma sono concentrata sul mio stato di benessere e vorrei vivere in pieno questo momento. Domani chissà…”.

Secondo voi? Elisa ci sorprenderà da un momento all’altro?