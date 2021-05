A distanza di due anni dalla morte di Davide Astori, Francesca Fioretti si racconta per la sua prima volta nello studio di Verissimo.

Quella che andrà in onda domani, Sabato 15 Maggio, sarà una puntata di Verissimo davvero imperdibile. Non soltanto perché, come annunciato in un nostro recentissimo articolo, i cinque finalisti di Amici racconteranno le proprie emozioni a poche ore dalla finale, ma anche perché, per la sua prima volta in assoluto, a Silvia Toffanin si racconterà la bellissima Francesca Fioretti. A distanza di poco più di due anni dalla drammatica morte di Davide Astori, la sua dolcissima compagna si mette completamente a nudo. E si è lasciata andare ad un’intervista davvero da brividi.

Da quanto si apprende da queste iniziali anticipazioni, sembrerebbe che, nel corso della sua intervista a Verissimo, Francesca Fioretti si sia raccontata senza filtri. È proprio alla padrona di casa, infatti, che l’ex concorrente del GF non soltanto ha parlato della sua vita insieme a Davide Astori, ma anche di quella iniziata dopo la sua tragica scomparsa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Francesca Fioretti a Verissimo: parole da brividi

A distanza di poco più di due anni dalla morte di Davide Astori e dalla condanna del medico, Francesca Fioretti si è concessa ad una lunga ed emozionante intervista a Verissimo. Per la prima volta in assoluto, come dicevamo, l’attrice napoletana si è raccontata alla padrona di casa. E si è lasciata andare a delle dichiarazioni davvero da brividi. L’intervista integrale, lo ripetiamo, andrà in onda Sabato 15 Maggio. Al momento, però, sono iniziate a comparire sul web le prime anticipazioni.

Leggi anche –> Davide Astori, le parole di Francesca Fioretti dopo un lungo silenzio: “Sento di dover essere lì”;

A Silvia Toffanin, Francesca Fioretti si è raccontata come mai prima d’ora. Oltre a parlare di Davide Astori, della loro storia d’amore e di come consapevolmente hanno deciso di mettere al mondo la piccola vittoria, l’attrice napoletana ha spiegato com’è cambiata la sua vita dopo la morte del suo compagno. “La vita di prima non c’è più. Ma nella nuova vita ci sono delle costanti e la mia è mia figlia Vittoria, che mi ha tenuta sempre salda alla realtà”, ha iniziato a dire. Continuando: “Anche nelle cose più brutte c’è sempre una luce alla fine e io penso di essere diventata una donna migliore”.

Francesca, poi, ha raccontato anche del suo rapporto con Vittoria, la sua unica figlia. E di cosa, non essendo sposata con Davide, ha dovuto affrontare dopo la sua morte “Tutti pensavano di avere più diritti di me riguardo Vittoria”, ha detto in merito. Insomma, un’intervista a trecentosessanta gradi. E che, senza alcun dubbio, non ci perderemo!