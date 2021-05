Pochissime ore fa, Giulia D’Urso si mostra ai suoi sostenitori in lacrime: il durissimo sfogo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Una cosa è certa: queste ultime ore non devono essere affatto facili per Giulia D’Urso. Accusata di aver allertato i Carabinieri per denunciare la festa organizzata da Lukaku, per centravanti della squadra italiana, e per nulla rispettosa delle norme Covid, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata avvolta letteralmente da una marea di polemiche. È stata la diretta interessata a svelare ogni cosa nel minimo dettaglio. Quando, proprio pochissime ore fa, attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, Giulia ha svelato cosa è successo in queste ultime ore. Appurato il fatto che non sia stata affatto lei a chiamare le forze dell’ordine, la giovanissima D’Urso non ha affatto potuto fare a meno di raccontare cosa le sta succedendo dopo il caso sollevato. E di tutte le critiche che, appena diffusa la notizia, ha dovuto ricevere.

Sempre con il sorriso sulle labbra, purtroppo, Giulia D’Urso, pochissime ore fa, si è mostrata al suo pubblico social in lacrime. Scopriamo cos’è successo.

Giulia D’Urso in lacrime: “Da stamattina c’è gente che mi augura la morte”

Prima di raccontarvi il durissimo sfogo di Giulia D’Urso in lacrime, procediamo con ordine. E cerchiamo di capire cos’è esattamente successo. Pochissime ore fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata additata come colei che ha avvertito le forze dell’ordine della festa organizzata da Lukaku per la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter. Per nulla conforme alle norme anti-Covid, sembrerebbe che la D’Urso abbia informato i Carabinieri di quanto stesse accadendo. È davvero così? Assolutamente no! E, com’è suo solito fare, Giulia ci ha messo la faccia. Ed ha detto la sua verità.

Oltre ad aver categoricamente smentito di aver informato le forze dell’ordine della festa, Giulia ha anche rivelato di essere pronta a denunciare colui o coloro che hanno diffuso la notizia senza un minimo di prove. Ma non solo. Visibilmente provata per quanto sta accadendo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha anche rivelato di ricevere, da questa mattina, minacce di morte. Ed insulti. “Mi fa sc***o pensare che vivo in un mondo in cui, per una s***a, io possa venire massacrata per una cosa che non ho fatto”, ha detto Giulia in lacrime.

“Da stamattina, c’è gente che, senza sapere, mi augura la morte. Che mi dice che sono un’infame. E che mi dice che per due followers, ho fatto questo casino”, ha chiosato Giulia D’Urso.