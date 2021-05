Il tenero scatto postato su Instagram da Giulio Berruti mostra lui da bambino insieme alla splendida mamma: si somigliano tantissimo!

Lui è uno degli attori italiani più belli in assoluto oltre ad avere un talento innegabile per la recitazione e una carriera in campo medico di tutto rispetto. Giulio Berruti è infatti un odontoiatra, ma ciò non gli ha impedito di inseguire il suo sogno di diventare attore arrivando a lavorare in film e serie tv di grande successo. “Squadra Antimafia”, “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa” e perfino il film a stelle e strisce “Lizzie McGuire” sono solo alcuni dei set in cui ha potuto esprimere tutta la sua bravura.

Fidanzato ufficialmente dall’anno scorso con l’Onorevole Maria Elena Boschi, Giulio è seguitissimo su Instagram dove condivide vari momenti della sua vita quotidiana e professionale. Come accade per vari personaggi noti, un’immagine della sua infanzia insieme alla sua stupenda mamma ha riscosso in questi giorni un vero boom di like e commenti. E voi avete mai visto la mamma di Giulio? La sua bellezza vi lascerà senza parole!

Giulio Berruti, lo scatto con la mamma è sorprendente: due gocce d’acqua!

Si dice che buon sangue non mente e nel caso di Berruti è proprio vero. Domenica scorsa 9 maggio è stata la festa della mamma e il bell’attore romano, che ha pubblicato anche un romanzo dal titolo “Nutshell”, ha voluto dedicare alla donna più importante della sua vita un messaggio davvero molto dolce. Parole di un figlio affezionato e con grandi valori a corredo di una foto che lo immortala da bambino insieme alla mamma.

Avete notato quanto è bella la madre di Giulio? Gli somiglia in modo incredibile e certamente ora sappiamo da chi ha ereditato buona parte della sua bellezza! I due hanno lineamenti molto simili e un sorriso praticamente identico!

Complimenti come sempre al bravissimo Giulio e anche alla sua splendida mamma!