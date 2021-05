Iconico volto del cinema Hollywoodiano, Harrison Ford è un attore amatissimo, ma non solo: l’eccezionale retroscena, pochi ne sono a conoscenza!

Indiscussa icona del cinema Hollywoodiano, Harrison Ford è uno degli attori più celebri del grande schermo: eccezionale retroscena, pochi ne sono a conoscenza! Originario di Chicago, classe 1942, si è avvicinato alla recitazione durante il periodo del College. Iniziò a interpretare piccoli ruoli, che, pare non lo soddisfacessero a pieno, tanto che decise di dedicarsi al mestiere di carpentiere. A cambiare la sua vita fu “American Graffiti” a cui seguì “Guerre stellari” che lo consacrò definitivamente al successo. Rimasto indimenticabile grazie al franchising di “Indiana Jones”, Harrison Ford è oggi uno degli interpreti più amati e prolifici del cinema. Non tutti conoscono un eccezionale retroscena che lo riguarda: non solo attore, incredibile!

Harrison Ford, eccezionale retroscena: lo sapevate?

Una serie incredibile di pellicole, diversi ruoli per la televisione e un talento eccezionale che lo ha consacrato a vero e proprio divo di Hollywood. Harrison Ford è uno degli attori iconici del cinema americano. Eppure, non solo. L’interprete, infatti, ha anche un altro talento di cui non tutti sono a conoscenza. Curiosi di scoprire quale? Ve lo sveliamo nelle prossime righe!

Harrison Ford è un pilota! Un pilota di elicotteri, per la precisione. Per diversi anni ha ha contribuito ad aiutare le autorità della zona di Jackson Hole dove possiede un ranch di oltre tre chilometri quadrati, in parte donato dall’attore allo stato come riserva naturale. In un’occasione, pare che l’interprete abbia anche salvato un escursionista. Un vero e proprio pozzo di sorprese, non c’è che dire: Harrison Ford è non solo un eccezionale attore, ma anche un pilota di talento. E voi, eravate a conoscenza di questo sorprendete retroscena che lo riguarda?

L’attore di “Indiana Jones” è sicuramente inarrestabile e pieno di sorprendenti doti, non c’è che dire!