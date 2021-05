Ilary Blasi indossa un meraviglioso abito blu all’Isola dei Famosi: il prezzo è da capogiro; i dettagli del look della conduttrice.

Questa sera su Canale 5 una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Una puntata ricca di sorprese e colpi di scena, a partire dal televoto flash aperto in puntata tra l’eliminato della serata e le due naufraghe su Playa Emboscadissima. Il clima in Honduras è sempre più acceso: la fame e la stanchezza si fanno sentire sempre di più e tra i naufraghi la sfida è sempre più avvincente. A commentare le vicende del reality come sempre la splendida conduttrice Ilary Blasi, affiancata dal trio di opinionisti, formato da Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Ilary Blasi, e dagli ospiti in studio. Per la diretta di questa sera, Ilary ha scelto un abito lungo davvero incantevole. Curiosi di scoprire i dettagli del suo look? Siete nel posto giusto!

Ilary Blasi, i dettagli del look di questa puntata dell’Isola dei Famosi: quanto costa l’abito blu?

Una nuova puntata de L’Isola dei Famosi è in onda questa sera su Canale 5. Da qualche settimana, il secondo appuntamento settimanale col reality è in onda di venerdì sera e non di giovedì. E, per la diretta di stasera, Ilary Blasi ha scelto un abito che non poteva passare inosservato. Un modello completamente diverso da quelli indossati nelle precedenti serate, sia per il modello che per il colore. Curiosi di sapere di più sul look di Lady Totti? I dettagli sono stati riportati su Twitter dal sempre informato Manuel Di Gioia. Si tratta di un capo firmato Alexandre Vauthier, dal valore di 5915 euro! A completare il look, stivali color argento di Le Silla, dal valore di 572 euro.

A impreziosire il look vistosissimi orecchini, messi in bella vista dall’acconciatura scelta da Ilary Blasi per la serata. Insomma, anche questa sera la conduttrice ha incantato tutti. E voi, state seguendo questa puntata del reality show?