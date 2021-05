Isola dei Famosi, anticipazioni venerdì 14 maggio: colpi di scena inaspettati, accadrà tutto in diretta questa sera su Canale 5.

Tutto pronto per una nuova puntata de L’Isola dei Famosi! Da ormai qualche settimana, il secondo appuntamento con il reality show di Canale 5 è in onda il venerdì e non più il giovedì sera. E, anche questa sera, venerdì 14 maggio 2021, si preannuncia una serata ricca di colpi di scena e di emozioni. A partire dal verdetto del televoto, che sarà annunciato in diretta da Ilary Blasi: uno tra Roberto Ciufoli, Valentina Persia, Rosaria Cannavò e Emanuela Tittocchia dovrà lasciare la palapa. Andrà direttamente a casa? Come per il resto dei concorrenti, con ogni probabilità l’eliminato avrà la possibilità di restare in gioco su Playa Emboscadissima, attualmente abitata da Beatrice Marchetti e Francesca Lodo. Ma cerchiamo di capire, nel dettaglio, cosa accadrà questa sera.

Isola dei Famosi, anticipazioni venerdì 14 maggio: cosa accadrà nella puntata di questa sera

Questa sera, venerdì 14 maggio 2021, andrà in onda un nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi. La quindicesima edizione del reality show di Canale 5 è entrata ormai nel vivo: la fame e la stanchezza si fanno sentire sempre di più. E, questa sera, Ilary Blasi in compagnia di opinionisti e ospiti ripercorrerà quanto accaduto negli ultimi giorni. I gruppi, in Honduras, si sono riuniti: niente più arrivisti e primitivi, ma un’unica grande squadra. Dove, però, non sembra affatto regnare l’armonia: la barriera è stata divisa solo “apparentemente”. Cosa accadrà durante la puntata di questa sera? I vip saranno divisi nuovamente in gruppi o si proseguirà così? Si sa, i colpi di scena all’isola sono dietro l’angolo e sicuramente questa sera accadrà qualcosa che sconvolgerà nuovamente l’equilibrio dei naufraghi.

Ci saranno, poi, come sempre, le prove di resistenza, per ricevere ricompense o per decretare il leader. Infine, come sempre, le tanto temute nomination: avverranno in modo palese o tutti potranno rivelare il nome in privato? Per tutte le novità e tutte le sorprese non ci resta che sintonizzarci questa sera, su Canale 5, a partire dalle ore 21 e 45. Noi non vediamo l’ora, e voi?