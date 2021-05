Attore di grande spesso ed incredibile talento, Liam Neeson ha ricevuto un’onorificenza eccezionale: lo avreste mai immaginato?

Siamo abituati ad ammirarlo in ruoli drammatici, d’azione, in film che coinvolgono il pubblico con il loro ritmo eccezionale. Liam Neeson è uno degli attori più celebri del cinema americano, candidato agli Oscar nel 1994 per l’indimenticabile “Schindler’s List”. Classe 1952, l’attore si era dedicato inizialmente ad una carriera molto diversa. Neeson, infatti, praticava la boxe ed era un giovane campione, ma fu costretto a lasciare a causa di alcune problematiche di salute. Fu proprio il celebre e indimenticabile film a conferirgli il successo e la fama, dopo che aveva interpretato piccoli ruoli sul grande schermo. Non tutti lo sanno, ma Liam Neeson ha ottenuto un’eccezionale onorificenza: lo avreste mai immaginato? Scopriamo insieme di cosa si tratta!

L’eccezionale onorificenza di Liam Neeson: lo avreste immaginato?

“Vite sospese”, “Rob Roy”, “I Miserabili”, “Gangs of New York”, “Le Crociate”, “Il Cavaliere Oscuro”, “Taken”, “L’uomo sul treno”: la lista potrebbe continuare a lungo. Liam Neeson è un interprete eccezionale capace di coinvolgere il pubblico e tenerlo incollato allo schermo. Non solo attore, si è dedicato anche al doppiaggio, prestando la voce a molti personaggi. Padre di due figli nati dal matrimonio con Natasha Richardson, amatissima attrice venuta a mancare tragicamente, l’attore è un volto ricercatissimo del grande schermo.

Non tutti lo sanno, ma Neeson ha ricevuto un’onorificenza davvero eccezionale. Siete curiosi di scoprire quale? Ebbene, l’attore è stato insignito del titolo di ufficiale dell’Order of the British Empire proprio dalla Regina Elisabetta! L’investitura è arrivata nel 1999. Neeson è quindi un “cavaliere” dell’ordine Britannico, sorprendente, non trovate anche voi? Un omaggio prestigioso e straordinario, un riconoscimento davvero pazzesco!

E voi, eravate a conoscenza di questo retroscena straordinario che riguarda il celebre e amatissimo attore? Davvero un bellissimo riconoscimento per l’affascinante e talentuoso Liam Neeson!