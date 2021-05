A distanza di pochissime ore dalla diciassettesima puntata de L’Isola dei Famosi, la naufraga ha un momento di cedimento: cos’è successo.

Sono trascorsi poco meno di due mesi da quando, dopo due anni di totale assenza dai palinsesti, Ilary Blasi prendeva le redini in mano della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. La finale, lo sappiamo benissimo, è prevista tra circa una ventina giorni. È più che normale, quindi, che gli equilibri di ciascun concorrente inizia a vacillare sempre di più. Dopo l’ingresso di Ignazio Moser e la possibilità di riunire Arrivisti e Primitivi, su Playa Reunion ci sono ancora ben dodici “superstiti”. Dei numeri davvero impressionanti, c’è da ammetterlo. Di fronte al quale, come abbiamo potuto vedere in questi giorni, nemmeno Andrea Cerioli riesce a resistere.

Mancano pochissime settimane alla grandissima finale. Eppure, c’è chi non ce la fa più. È il caso, ad esempio, di questa simpaticissima ed amatissima naufraga. Che, come mostrato nel corso del daytime di Venerdì 14 Maggio, ha rivelato di non farcela più. Cos’è successo? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

L’Isola dei Famosi, la naufraga ha un crollo emotivo: cos’è successo

Il datyime de L’Isola dei Famosi andato in onda oggi, Venerdì 14 Maggio, su Canale 5 è stato letteralmente imperdibile. Tra Ignazio Moser che ha perso le staffe con Matteo Diamante e il divertente scherzo che Awed ha fatto ai danni di Roberto Ciufoli, l’appuntamento con la striscia quotidiana si è dimostrato, ancora una volta, più che incredibile. È proprio nel corso di questa puntata che, tra una risata e l’altra, abbiamo assistito anche ad un vero e proprio crollo emotivo di una naufraga. Di chi parliamo?

Reduce dall’esperienza e vittoria a “La Pupa e il Secchione e viceversa”, Miryea Stabile si è dimostrata, sin dal primo momento, una vera e propria naufraga d.o.c. Sempre combattiva e pronta a mettersi il gioco, la simpaticissima ragazza ha mostrato a tutti i suoi artigli per più di sessanta giorni. È più che normale che, ad un passo dalla finale, anche lei abbia un crollo.

Accerchiata dai suoi compagni di viaggio, Miryea si è permessa un crollo emotivo. Durante il quale ha ammesso di non farcela più. E di essere stanca a dover fare tutto da sola.