Maurizio Costanzo: “L’Isola dei Famosi non va bene per questo motivo”, le parole del giornalista sui reality show più famosi della nostra tv.

Intervistato da FQ Magazine da Claudia Rossi e Andrea Conti, Maurizio Costanzo si è raccontato senza filtri. Dal successo dell’ultima edizione del Maurizio Costanzo Show a quello di Amici, che nella semifinale di sabato scorso ha interessato più di cinque milioni di telespettatori. Ma non solo: il noto giornalista si è espresso anche sui principali reality show in onda sui nostri canali. Cosa ne pensa del GF Vip e dell’Isola dei Famosi? Scopriamo cosa ha dichiarato Costanzo.

Maurizio Costanzo dice la sua sui reality show: dal GF all’Isola dei Famosi

Un’analisi interessante, quella che Maurizio Costanzo ha fatto durante un’intervista a FQ Magazine. Un’intervista durante la quale Costanzo ha espresso la sua opinione in merito ad alcuni dei principali programmi della nostra tv. E alla domanda sui reality show, Costanzo non ha avuto peli sulla lingua: “Grande Fratello è andato meglio… C’è un problema, perché non si può chiamare Isola dei famosi e poi non lo sono, bisogna chiamarla Isola. È lì in punto. Il Grande Fratello è andato bene, questo è andato meno bene per questo motivo qua”. Un’idea ben chiara, quella di Costanzo, che aggiunge che i più famosi dell’Isola sono la conduttrice Ilary Blasi e gli opinionisti in studio, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Gli opinionisti da soli, però, non bastano secondo il giornalista.

“Il Grande Fratello aveva dei personaggi dentro: Oppini, Zorzi, Pretelli, che infatti sono usciti, sono venuti fuori. I reality hanno un senso se ci metti dentro cose, se ci metti dentro come capita capita non vanno bene.”, continua Costanzo.

“Non mi stupisco se uno sconosciuto non riesce a fare un tuffo in acqua… che me ne importa, vado a Ostia!”, aggiunge ironicamente. E voi, siete d’accordo con le parole di Maurizio Costanzo.