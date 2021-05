Michele Morrone tornerà col seguito di 365, film che l’ha reso famoso nel mondo: nel cast anche un ex concorrente de L’Isola dei Famosi.

Ora è ufficiale: il film 365 disponibile su Netflix e che ha regalato a Michele Morrone una popolarità ben oltre i confini nazionali, avrà una seconda parte. Le riprese sono già in corso, come testimonia anche una storia pubblicata in queste ore dal bellissimo attore. Il titolo di questa seconda parte dovrebbe essere “Questo giorno”, traduzione di Ten Dzien.

Una pellicola farcita di scene esplicite e che è al quarto posto nella classifica dei film più cercati su Google l’anno scorso. Michele Morrone però non sarà l’unico italiano presente nel cast perché oltre a lui avremo anche un ex concorrente de L’Isola dei Famosi, scopriamo di chi si tratta!

Michele Morrone di nuovo su Netflix con 365: chi è l’ex naufrago nel cast

Nonostante 365 abbia racimolato moltissime nomination ai Razzie Awards come peggior film, il suo successo è stato notevole. Tra gli attori reclutati, anche un ex naufrago de L’Isola dei Famosi: stiamo parlando di Simone Susinna, che arrivò al secondo posto nell’edizione 2017 del reality vinta da Raz Degan.

Il modello ex fidanzato di Mariana Rodriguez interpreterà il ruolo di Nacho, figlio di un boss. Non è ancora nota la data ufficiale dell’uscita, ma con tutta probabilità dovrebbe essere attorno ai primi mesi del 2022. Per quanto riguarda la trama di questa seconda parte, non si conoscono molti particolari, ma sappiamo che è tratta dal romanzo dell’autrice polacca Blanka Lipinska. Scopriremo cosa ne è stato della menager Laura dopo l’incidente nel tunnel a cui è riuscita a sopravvivere.

Vedremo quindi gli sviluppi della tormentata storia col gangster Massimo, ostacolata da Adriano, gemello di quest’ultimo e da Nacho, appunto.