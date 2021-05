Cosa guardare stasera di venerdì 14 maggio in tv: ecco il palinsesto tv! Tutti i programmi ed i film che andranno in onda in prima serata.

Una nuova serata ricca di programmi e film è attesa questa sera di venerdì 14 maggio. Come sempre, le programmazioni Rai e Mediaset non deludono mai: sono pronte sempre a regalare intrattenimento, informazione e curiosità ai telespettatori. Andranno in onda, in prima serata, show, reality e film ma non solo! Su Rete quattro ci sarà il programma di approfondimento giornalistico che tratta gialli irrisolti della cronaca più recente! Volete una guida dettagliata delle trasmissioni che andranno in onda questa sera? Ecco per voi una lista del palinsesto tv di stasera, venerdì 14 maggio!

Palinsesto tv venerdì 14 maggio: grandi ospiti a Top 10, su Italia Uno il famosissimo film

Oggi, venerdì 14 maggio, è pronta una nuova serata ricca di programmi televisivi ed interessanti film! Siete ancora indecisi su cosa guardare una volta tornati a casa, dopo il lavoro, per rilassarvi? Ecco una lista completa della programmazione tv di stasera:

Su Rai Uno è atteso un nuovo appuntamento con Top Dieci, il programma condotto da Carlo Conti. Due squadre composte da VIP si sfideranno in un divertente gioco di classifiche! Stasera, venerdì 14 maggio, il primo team sarà composto da Vincenzo Salemme, Tosca D’Aquino e Serena Autieri. L’altra squadra vedrà protagonisti Nino Frassica, Marisa Laurito e Francesco Paolantoni.

Rai Due vedrà il sesto episodio della 18esima stagione di NCIS, la serie televisiva statunitense di genere poliziesco.

