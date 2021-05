Un nuovo aggiornamento sta arrivando per gli utenti Telegram: ci saranno novità pazzesche che faranno letteralmente tremare Whatsapp.

Il servizio di messaggistica istantanea Telegram non regala sogni tranquilli a Whatsapp. Le due app di messaggistica diventano sempre più simili tra loro e la concorrenza si fa sentire, non poco! Telegram ha attuato degli aggiornamenti che migliorano la qualità dell’applicazione e delle sue funzioni che si avvicinano sempre di più a quelle di Whatsapp! Ma di cosa parliamo esattamente? Ecco il contenuto del nuovo aggiornamento Telegram!

Telegram, nuovo aggiornamento in arrivo: novità pazzesche, Whatsapp trema

Telegram continua a rendere difficile la vita a Whatsapp. L’app di messaggistica ha dato vita ad un aggiornamento che fa tremare l’altra app verde! Di cosa si tratta? Pagamenti, Chat vocali programmate e nuove versioni web!

Nel dettaglio, si potrà pagare beni e servizi utilizzando uno degli 8 fornitori di pagamento integrati. Si potranno inoltre vendere beni e servizi reali in ogni gruppo, canale o bot: l’app non applicherà commissioni!

Cosa si intende per Chat vocali ‘programmate’? In pratica potrai programmare i vocati per informare gli utenti in anticipa. Visualizzerai un conto alla rovescia per la chat vocale ed avrai una notifica quando inizia!

Nella nuova versione web vedremo nuovi sticker animati, la modalità scura e le cartelle chat: ci saranno nuove funzioni davvero simpatiche!

Novità Whatsapp

A quanto pare dal 15 maggio Whatsapp attuerà un aggiornamento sui termini d’uso e d’informativa della privacy. Cosa cambia a partire da domani? Le nuove regole sulla privacy introdotte riguardano principalmente le conversazioni con le imprese: con il nuovo aggiornamento, non cambierà nulla nelle chat tra amici e familiari. Le nuove regole dunque riguardano Whatsapp Business, utilizzata da grandi aziende per comunicare con i clienti. Chi non accetterà le nuove informative riceverà promemoria: con il passare dei giorni, in caso di mancata accettazione, ci sarà un blocco graduale.