Uomini e Donne, Eugenia non è stata scelta: cosa è successo subito dopo? L’intervista pubblicata su Witty Tv.

“Ho voluto far prevalere quello che c’era dentro, sapendo di prendere una tranvata, quindi l’ho sempre fatto con molta calma e con molta cautela. Evidentemente non era la persona, non è la persona”. Queste le prime parole di Eugenia, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo la brutta notizia ricevuta da Massimiliano. Il tronista, infatti, ha scelto la sua ‘rivale’ Vanessa, con cui ha iniziato una storia al di fuori delle telecamere. Durante il confronto con Eugenia, Massimiliano ha sottolineato di non aver trovato molta compatibilità con l’eccessiva razionalità della corteggiatrice. Che, però, ha le idee molto chiare e non ha intenzione di modificare il suo carattere: “Lui non ha saputo apprezzare quella che sono, l’ho sempre detto che prima viene questo ( si indica la testa ndr.) e continuerò a farlo comunque e il suo pensiero non cambia quello che decido di essere.” In seguito, il resto dell’intervista pubblicata da Witty Tv.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Uomini e Donne, Eugenia subito dopo la scelta: “Non ha saputo apprezzare quella che sono”

“Quello che mi lascia l’amore in bocca e mi fa provare un senso di delusione è il fatto di dire a me stessa Lo sapevo.” È delusa Eugenia Rigotti, la corteggiatrice che non è stata scelta da Massimiliano Mollicone, tronista a Uomini e Donne. A lei, il giovane tronista ha preferito Vanessa Spoto, con cui ha iniziato una storia fuori dal programma. Subito dopo la puntata, Eugenia è stata intervistata da Witty Tv.

Nonostante la delusione, la giovane corteggiatrice ha vissuto un periodo che l’ha arricchita tantissimo: “Mi porto a casa un bel ricordo, una bella esperienza. Al di là di Massimiliano. Dato che non sono la sua scelta e sarà il mio fidanzato, è opportuna che io metta me al centro per essere riuscita a crescere, conoscermi capirmi, stimarmi.”

“L’augurio che mi faccio è quello di incontrare una persona che sappia apprezzare al 100% in tutte le mie sfaccettature.”, conclude la corteggiatrice. E voi, siete felici della nuova coppia nata a Uomini e Donne o preferivate Massimiliano con Eugenia?