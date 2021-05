Uomini e Donne, l’ex tronista è diventata mamma: “Benvenuto Lorenzo”, splendido annuncio su Instagram.

Splendida notizia per una delle protagoniste più amate di Uomini e Donne. Prima corteggiatrice, poi tronista, Silvia Raffaele è entrata nei cuori di tantissimi telespettatori. Nella trasmissione di Maria De Filippi, però, la giovane di Catanzaro non è stata molto fortunata: da corteggiatrice, Silvia non è stata scelta da Fabio Colloricchio, che a lei ha preferito Nicole Mazzocato. Successivamente, la Raffaele si è seduta sul trono, ma anche quel percorso non è andato a buon fine: Silvia ha abbandonato il trono senza scegliere. Questo, però, fa ormai parte del passato. Oggi Silvia è felicemente legata al calciatore Andrea La Mantia e per la coppia è appena arrivata una gioia immensa: è nato il piccolo Lorenzo!

Uomini e Donne, l’ex tronista è diventata mamma: è nato Lorenzo, figlio di Silvia Raffaele

Ricordate Silvia Raffaele, ex corteggiatrice di Fabio Colloricchio? Il suo percorso da corteggiatrice non fu fortunato, visto che il tronista argentino scelse Nicola. Maria De Filippi decise, quindi, di darle una nuova opportunità, facendola sedere sul trono. Anche quella volta, però, per Silvia non è andata bene: il suo percorso sul trono si è interrotto prima del previsto, senza scelta. L’amore vero, però, la bellisima calabrese lo ha trovato lontano dalla tv, con il suo Andrea.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ѕιlvιa raғғaele oғғιcιal (@silvietta_raffa)

“Benvenuto Lorenzo, mamma e papà già ti amano!”. Queste le parole che Andrea La Mantia ha scritto poco fa nelle sue storie di Instagram. L’attaccante dell’Empoli e compagno di Silvia Raffaele ha annunciato la nascita del loro primo bebè, che si chiama Lorenzo. Una gioia immensa per la coppia, legata da circa quattro anni. L’annuncio della gravidanza era arrivato a dicembre del 2020 e, poco fa, l’annuncio della nascita:

Non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore ai neo genitori: tanti auguri mamma Silvia e papà Andrea, e benvenuto piccolo Lorenzo!