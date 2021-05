Verissimo sabato 15 maggio ospiterà i protagonisti di Amici ma non solo! Ecco chi saranno gli ospiti della puntata in onda domani, nel primo pomeriggio, su Canale 5.

Sabato 15 maggio sarà una giornata ricca di sorprese e colpi di scena nel piccolo schermo, in particolare su Canale 5! La sera di sabato è in programma la finale di Amici di Maria de Filippi! Chi vincerà tra i cinque finalisti? Prima di vederli in diretta su Canale 5, ascolteremo cosa hanno raccontato a Silvia Toffanin! Nel primo pomeriggio di sabato 15 maggio andrà in onda Verissimo: lo show dell’incantevole conduttrice vedrà i cinque finalisti ma non solo! Ecco tutte le anticipazioni.

Leggi anche Amici 20, grandi ospiti per la finale: l’annuncio appena arrivato

Verissimo sabato 15 maggio, ospiti: dai protagonisti di Amici al celebre cantautore!

Verissimo torna in onda su Canale 5 sabato 15 maggio. Il nuovo appuntamento con Silvia Toffanin non deluderà affatto le aspettative: nella puntata in programma domani ci saranno, come sempre, grandissimi ospiti.

In attesa della finale di Amici che decreterà il vincitore della ventesima edizione, saranno ospiti della Toffanin i cinque finalisti: Deddy, Sangiovanni, Giulia, Alessandro e Aka7even! Inoltre, ci sarà spazio anche per gli ultimi due eliminati, Tancredi e Serena.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Chi altro ci sarà? Enrico Ruggeri per la prima volta si racconterà a Verissimo. Il celebre cantautore racconterà della prossima esperienza che lo attende. Martedì 25 maggio sarà in diretta su Canale 5 per giocare con la Nazionale Cantanti, La partita del cuore. Tra gli ospiti di Verissimo, a grande sorpresa, ci sarà Francesca Fioretti. La donna ha da poco pubblicato un libro in cui racconta la tragica scomparsa del compagno, Davide Astori, calciatore della Fiorentina passato a miglior vita tragicamente il 4 marzo 2018.

Quella di domani, sarà una puntata ricca di emozioni e sorprese: non ci resta che attendere la messa in onda, sabato 15 maggio!