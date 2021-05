Amici 20, Aka7even riceve una splendida notizia in diretta: il giovanissimo cantante non se l’aspettava affatto, colpo di scena.

A distanza di poco più di sette mesi dall’inizio di questa ventesima edizione di Amici, il talent di Maria De Filippi è giunto alle battute d’arresto. Proprio stasera, Sabato 15 Maggio, sta andando in onda la puntata finale. Chi sarà il vincitore di questa nuova e travolgente edizione? Al momento, non lo sappiamo. La diretta, infatti, è iniziata da pochissimi istanti. E ci attendono, quindi, diverse ore di diretta per scoprire il nome del vincitore. In attesa di scoprirlo, però, vi assicuriamo: è accaduto davvero di tutto.

Dopo le splendide parole di Maria De Filippi riservate ai tre giudici, i cinque finalisti di Amici hanno fatto il loro ingresso in studio. E, subito dopo ascoltare le parole di Gaia Gozzi, ex vincitrice del medesimo talent, hanno iniziato ad esibirsi. Il primo ad iniziare la gara è stato proprio lui: Aka7even! Sapete che, però, prima della sua esibizione con “Loca”, il giovanissimo cantante campano ha ricevuto una splendida notizia in diretta? Avete letto proprio bene: ecco di che cosa parliamo!

Amici, Aka7even riceve una splendida notizia in diretta: che gioia!

Questa ultima puntata di Amici, diciamoci la verità, non poteva iniziare in modo migliore per Aka7even. Salito sul palco di talent per dare inizio a questa grandissima finalissima del talent, pochissimi istanti primi della sua esibizione, il cantante ha ricevuto una splendida notizia dalla sua insegnante. Avete letto proprio bene: prima ancora che Luca Marzano facesse divertire e ballare tutti i presenti in studio sulle note di Loca, Anna Pettinelli gli ha dato una splendida notizia.

“Per chi non lo conosce che Luca è un ragazzo solare. E tutto il suo sole e la voglia di divertimento l’ha messa in una canzone”, ha detto Anna Pettinelli ad Aka7even prima di comunicargli una notizia davvero fantastica! “Ti comunico che Loca è la canzone dell’Internazionale di Roma di Tennis perché nei campi si sentiva solo questa”, ha concluso l’insegnante di canto.

Insomma, una notizia davvero fantastica, c’è da ammetterlo. Cosa ci dite, però, voi? Secondo voi, Aka7even sarà il vincitore?