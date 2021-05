Amici 20, Alessandro vede l’immagine della madre alle sue spalle: la reazione del ballerino pugliese è davvero da brividi.

Sapevamo che sarebbe stata cosi. E, in effetti, la puntata finale di Amici non ha affatto deluso le aspettative dei suoi telespettatori. Ricca di esibizioni travolgenti ed emozioni davvero impressionanti, la diretta dell’ultimo appuntamento è stata letteralmente imperdibile. A farci compagnia questo Sabato 15 Maggio, però, non ci sono soltanto le performances dei cinque finalisti, ma anche tutti i momenti emozionanti che ci hanno fatto vivere. E, badate bene, non facciamo soltanto riferimento alla splendida notizia che Aka7even ha ricevuto in diretta, ma anche alla sorpresa fatta ad Alessandro Cavallo.

Dopo la vittoria di Sangiovanni, che va dritto alla finalissima, tocca a Giulia ed Alessandro giocarsi il posto. È proprio durante questo secondo circuito che entrambi i ballerini hanno ricevuto una splendida sorpresa. Durante l’ultima esibizione di ballo, sulle note de La Cura di Franco Battiato, il ballerino pugliese ha visto comparire dietro le sue spalle l’immagine di sua madre. Avete visto la sua reazione?

Amici, Alessandro vede sua madre alle spalle: avete notato la sua reazione

Un’esibizione che, senza alcun dubbio, resterà nel cuore di Alessandro davvero per sempre. Sulle note de “La Cura”, leggendaria canzone di Franco Battiato, il ballerino pugliese ha dato avvio ad un’esibizione davvero pazzesca. Chi è che non si è emozionato? Decisamente nessuno: questo è certo! Ed è stato lui il primo, sia chiaro! Proprio nel corso della sua esibizione, così come accaduto per Giulia Stabile, anche Alessandro ha ricevuto una splendida sorpresa alle sue spalle. Ed, appena resosi conto, non ha affatto potuto fare a meno che lasciarsi andare ad una reazione davvero da brividi.

Tutto sembrava stesse procedendo per il meglio quando Alessandro, ad un certo punto, si è reso conto che alle sue spalle c’era l’immagine di sua madre. Una scena davvero strappalacrime, c’è da ammetterlo. E che com’è giusto che sia ha scatenato la sua immediata reazione.

Alessandro ha visto sua madre e, com’è giusto che sia, si è emozionato. Una scena davvero da brividi, siete d’accordo?