Amici 20 è quasi giunto al termine, ma come bisogna fare per votare il vincitore di questa edizione? Il meccanismo del televoto.

A distanza di poco o meno sette mesi dall’inizio di questa travolgente edizione, Amici 20 sta quasi per giungere al termine. Proprio questa sera, Sabato 15 Maggio, andrà in onda l’attesissima finale. Chi tra Sangiovanni, Alessandro, Giulia, Aka7even e Deddy sarà il vincitore di questa edizione del talent show di Canale 5. Non lo sappiamo, ovviamente. Fatto sta che, com’è giusto che sia, l’ansia aumenta sempre di più. In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo svelato il meccanismo che verrà utilizzato in quest’ultima puntata del programma. Adesso, invece, siete curiosi di sapere come funziona per votare il vincitore?

Appurato che, a differenza di tutte le altre puntate, la finalissima di Amici 20 sarà rigorosamente in diretta, siete curiosi di sapere cosa bisogna fare per votare il vostro preferito? Ovviamente, verrà aperto un televoto. Ed è soltanto in questo momento che voi da casa potete dare libero sfogo alla vostre preferenza. Scopriamone, però, tutti i dettagli.

Amici 20, come votare il vincitore? Cosa sappiamo

Appurato che quest’ultima puntata di Amici 20 sarà rigorosamente in diretta, siete curiosi di sapere com’è possibile votare il vostro preferito? Prima di svelarvi il “meccanismo” del televoto, vi ricordiamo come funzionerà la finalissima del talent. La modalità di voto di ciascun concorrente varierà a seconda delle manches. Alcune, infatti, verranno valutate 50% dal pubblico da casa, mediante televoto, e 50% dalla giuria tecnica presente in studio. Altre, invece, verranno valutate rigorosamente dalla giuria. Ovviamente, però, il “ballottaggio” tra il primo e secondo classificato sarà di competenza del pubblico da casa.

A questo punto, quindi, com’è possibile votare il vincitore di Amici 20? Il servizio sarà aperto per ciascuna telefonia mobile. Inoltre, si può esprimere la propria preferenza per il preferito attraverso l’app di Mediaset Play, Smart Tv abilitate ed, infine, tramite sito web dedicato al talent. Fate attenzione, però: nel corso della gara, la padrona di casa assegnerà a ciascun concorrente rimasto in gioco un codice. E sarà proprio questo che dovrete digitare al momento del vostro voto.

Una volta detto questo non ci resta che augurarvi una buona visione. Che vinca il migliore!