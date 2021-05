Amici 20, parla la mamma di Giulia: “Una volta è tornata in lacrime”, il doloroso retroscena del passato della ballerina del talent show.

Manca pochissimo al gran finale di Amici 20. Questa sera, 15 maggio 2021, andrà in onda l’ultima puntata del talent show di Maria De Filippi. Una puntata che, per la prima volta in questa edizione, si svolgerà in diretta. Insieme alla giuria tecnica, infatti, anche il pubblico da casa potrà esprimere le proprie preferenze, attraverso il televoto. E tra i concorrenti ancora in gara c’è anche lei, Giulia Stabile, ballerina della squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. La concorrente è entrata nel cuore di tutti, anche di Sangiovanni, col quale ha iniziato una storia d’amore proprio durante il percorso nella scuola. Della storia col cantante e di molto altro ha parlato la mamma di Giulia, in un’intervista di qualche settimana fa a Di Più. Un’intervista nella quale mamma Susi ha raccontato anche un particolare molto doloroso sul passato della ballerina.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Amici 20, parla la mamma di Giulia: “In passato purtroppo a sofferto tanto”, il doloroso racconto

Giulia Stabile è una dei cinque finalisti di Amici 20. E, insieme al suo fidanzato Sangiovanni, è anche favorita per la vittoria finale. Un’esperienza meravigliosa per la ballerina, che è cresciuta tanto nei mesi trascorsi nella scuola, non solo dal punto di vista artistico. Anche grazie a Sangiovanni, che l’ha aiutata e supportata in ogni occasione. E della relazione nata tra i due allievi è molto contenta anche Susi, la mamma di Giulia. A Di Più ha dichiarato: “Merita di essere felice al fianco di Sangiovanni. In passato purtroppo ha sofferto tanto. A scuola a causa della sua passione per la danza è stata vittima di gravissimi episodi di bullismo, sia fisico che psicologico.” Queste le parole di mamma Susi, che aggiunge di essere contenta di vedere la figlia emozionata ma anche molto serena.

Nell’intervista, mamma Susi spiega che i problemi di Giulia sono iniziati quando lei ha iniziato a coltivare la sua passione. Ha raccontato anche i dettagli di uno spiacevole episodio: “Una volta è tornata in lacrime, con il giacchino di cuoio tutto rovinato. I compagni di classe glielo avevano sottratto e tagliato, ridotto a strisce”.

Un periodo traumatico, per la ballerina, che ancora oggi, come racconta la mamma, non vuole passare per la via dove si trova quella scuola: “Ha ricordi troppo brutti”.