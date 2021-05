Amici 20, Maria De Filippi in giallo per la finale: sapete quanto costa la sua giacca? Tutti i dettagli del look della conduttrice.

Ci siamo! Questa sera, su Canale 5, è in onda la finalissima di Amici. La ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi si concluderà questa sera: uno tra Aka7even, Sangiovanni, Alessandro, Giulia e Deddy salirà sul gradino più alto del podio. A condurre la serata, come sempre, Maria De Filippi, che per la serata ha scelto un look sobrio ed elegantissimo come sempre. Curiosi di scoprire il prezzo dell’outfit indossato dalla padrona di casa? Ecco i dettagli.

Finale Amici 20, tutti i dettagli del look di Maria De Filippi: quanto costa la giacca gialla?

Chi vincerà Amici 20? Questa sera, su Canale 5, è in onda l’ultima puntata di Amici. Una puntata in onda rigorosamente in diretta: il vincitore, infatti, verrà scelto dal voto comparato tra giuria, professori e televoto. A spiegare il meccanismo della sfida è stata Maria De Filippi a inizio serata. Una serata in cui indossa una giacca gialla che non è passata inosservata. Curiosi di scoprire di più sul capo? Come riporta Manuel Di Gioia su Twitter, si tratta di una giacca di Saint Laurent, dal valore di 2290 euro. Anche i pantaloni sono dello stesso brand e costano 1990 euro.

Eh si, un look impeccabile anche questa sera per Maria De Filippi. E voi, state seguendo il gran finale del talent show di Canale 5? Presto scopriremo chi vincerà la ventesima edizione della trasmissione!

Il meccanismo della finale

Come si svolge la finale? Come spiegato dalla conduttrice, ci saranno due circuiti separati. Due manches, una dedicata al canto e una al ballo: al termine di queste scopriremo chi saranno di due allievi che accederanno alla finalissima del talent show. Infine, scopriremo l’allievo che si porterà a casa il primo premio, dal valore di 150 mila euro. E voi, per chi fate il tifo?