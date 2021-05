Amici 20, Pio ed Amedeo ritornano in studio: scatta il bacio con Maria De Filippi, il momento è davvero imperdibile, avete visto anche voi?

A distanza di qualche settimana dalla fine del loro “Felicissima Sera”, Pio ed Amedeo sono ritornati nello studio di Amici. Proprio nel corso della finale di Sabato 15 Maggio, il simpaticissimo duo comico pugliese ha fatto il suo ingresso nello studio televisivo di talent. E, come al solito, ha regalato dei momenti davvero imperdibili! D’altra parte, sappiamo benissimo che dove ci sono Pio ed Amedeo le risate sono davvero assicurate. Avete visto, però, cos’è successo in diretta? Ecco: è scattato un bacio con Maria De Filippi!

Avete letto proprio bene: la padrona di casa ha concesso un bacio a fior di labbra a Pio ed Amedeo. Davvero incredibile, vero? Ebbene: è proprio così! Procediamo con ordine, però! E, soprattutto, cerchiamo di capire cos’è esattamente successo nel corso dell’ultima diretta di Amici.

Amici, Pio ed Amedeo: scatta il bacio con Maria De Filippi

Dopo l’ingresso di Gaia Gozzi, ex vincitrice del talent, è toccato a Pio ed Amedeo fare il loro ingresso in studio. Nel bel mezzo della gara, infatti, il duo comico pugliese ha saputo regalare, com’è suo solito fare, dei minuti tanto intensi quanto straordinari. È successo davvero di tutto nel corso del loro sketch, ve lo assicuriamo. Le risate non sono affatto mancate, avete ragione. Ma non solo. Proprio ad inizio della loro esibizione, infatti, è scatto un innocente bacio tra loro e Maria De Filippi. Perché?

Nel ripercorrere l’intenso viaggio di Felicissima Sera e il bacio che Amedeo ha concesso a Laura Chiatti, il duo comico pugliese non ha affatto potuto fare a meno di sottolineare di quanto l’intervista di Maria De Filippi sia stata piuttosto “innocente”. “Con me non avete fatto niente”, ha detto la padrona di casa. Immediata è stata la risposta dei due comici. “Si può recuperare”, hanno controbattuto. Detto, fatto. Guardate un po’ qui.

Avete visto proprio bene: Maria De Filippi ha baciato dapprima Pio. Ed, in seguito, Amedeo. Un momento, vi assicuriamo, tutto da ridere!