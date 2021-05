Amici 20, avete visto cosa è successo durante l’esibizione di Giulia? Sorpresa incredibile per la ballerina, durante la finale.

Questa sera, 15 maggio 2021, è in onda la finalissima di Amici 20. A differenza delle precedenti puntate, la puntata di questa sera è completamente in diretta. A giudicare le sfide, infatti, è anche il pubblico da casa attraverso il televoto. E dopo la sfida tra i cantanti, vinta da Sangiovanni, è la volta del circuito danza. A sfidarsi, per scoprire chi va in finalissima, sono i due ballerini Alessandro e Giulia. Ed è proprio durante una esibizione di Giulia, sulle note di Guerriero di Marco Mengoni, che la ballerina riceve una meravigliosa sorpresa. Ecco cosa è successo in diretta: Giulia non se lo aspettava affatto.

Amici 20, la sorpresa per Giulia durante la finale: il videomessaggio del papà

“Mia piccola Giulia. Sono fiero di te, grazie per le emozioni che mi hai fatto provare.” Queste le parole che il papà di Giulia Stabile ha dedicato alla ballerina durante un’esibizione di questa sera. Una coreografia che la ballerina ha danzato sulle note di Guerriero e, nello schermo dietro di lei, sono apparse tantissime immagini raffiguranti lei e il suo papà. Una sorpresa che Giulia non si aspettava: l’emozione è stata tanta vedendo le foto, ma la concorrente ha continuato a ballare. “Sei stata brava, hai ballato, hai continuato a ballare.”, sottolinea Maria De Filippi al termine dell’esibizione.

“L’abbiamo fregata un po’ tutti insieme, per non fargliela scoprire. È stata bravissima perché l’ha visto ma nonostante l’emozione ha continuato fino alla fine.”, aggiunge Veronica Peparini, la sua insegnante, che sin dal pomeridiano la sostiene e crede in lei. Insomma, una serata magica per Giulia. Sarà lei a vincere il circuito danza ed andare in finalissima contro il suo fidanzato Sangiovanni? Non ci resta che attendere le prossime sfide. E voi, per chi fate il tifo in questo grandissimo finale?