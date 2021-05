Deddy è uno dei cinque finalisti di Amici 20, ma sapete qual è il suo vero nome? Non tutti conoscono questo retroscena sul cantante.

È uno dei cinque finalisti di Amici, Deddy. Entrato nella scuola più spiata e più ambita di Italia dopo aver vinto una sfida, il simpaticissimo e giovanissimo cantante ha conquistato l’attenzione di tutti in un vero e proprio batter baleno. Il suo percorso all’interno del talent, infatti, non soltanto verrà ricordato per la travolgente storia d’amore con la ballerina Rosa Di Grazia, ma anche per il suo immenso talento. Voce di diversi singoli di successo, a partire da “Ancora n Due” fino a “0 Passi”, il simpaticissimo cantautore è entrato nel cuore di tutti gli italiani. In attesa, però, di scoprire se sarà lui il vincitore di questa ventesima edizione, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui?

Recentemente, abbiamo avuto modo di “conoscere” sua madre negli studi di Amici, vi siete mai chiesti, però, se Deddy sia il suo vero nome? Ebbene: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Il suo nome di battesimo, infatti, non è quello con cui siamo solito chiamarlo e riconoscerlo, ma un altro.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Deddy, qual è il suo vero nome? Non tutti lo conoscono: il “retroscena”

Chi vincerà questa ventesima edizione di Amici tra Sangiovanni, Deddy, Giulia, Alessandro ed Aka7even? Al momento, non ci è dato saperlo. Tra pochissimi istanti, infatti, inizierà l’ultima puntata di Amici. E, soltanto verso il suo termine, scopriremo chi sarà il trionfatore di questa edizione. In attesa, però, di scoprirlo, siete curiosi di conoscere qualche dettaglio in più sui finalisti? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato dei genitori di Aka7even e del drammatico momento vissuto da Alessandro. Siete curiosi, però, di conoscere qualche “dettaglio” in più su Deddy? Ad esempio, siete curiosi di sapere se questo sia il suo vero nome?

L’abbiamo conosciuto con il nome Deddy, ma è proprio questo quello che gli è stato affidato alla sua nascita? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no! A questo punto, vi domandiamo: sapete qual è il vero nome del cantante? Da quanto si apprende dal web, il simpaticissimo cantante si chiama Dennis Rizzi.

Cosa ci dite voi? Sapevate quale fosse il vero nome di Deddy?