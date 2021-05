Alessandro Cavallo è uno dei cinque finalisti di Amici 20, pochissimi anni fa, ha avuto un gravissimo infortunio: il drammatico momento del passato.

Alessandro Cavallo è uno dei cinque finalisti di Amici 20. Entrato a far parte della scuola più spiata e più ambita di Italia dopo aver vinto una sfida, il ballerino pugliese si è contraddistinto immediatamente da tutti i suoi compagni. Da un talento davvero smisurato e una bravura eccellenti, il giovanissimo Alessandro ha saputo dimostrare, giorno dopo giorno, di essere proprio nato per questa disciplina. In pochissimi, però, sanno che, esattamente nel 2016, il buon Cavallo è stato protagonista di un gravissimo infortunio. Un momento davvero drammatico, da come si può chiaramente comprendere. E che, purtroppo, l’ha portato ad allontanarsi dalla sua più grande passione: la danza!

Attualmente, Alessandro Cavallo vive letteralmente di danza. E, dopo la proposta di lavoro ricevuta nel corso della semifinale di Amici, sembrerebbe che lo continuerà a fare per i prossimi anni. Qualche anno fa, però, non è stato affatto così. Ancora prima di entrare nella scuola di Amici, infatti, il ballerino pugliese ha subito un grave infortunio. Scopriamone i dettagli.

Alessandro Cavallo, il grave infortunio prima di Amici: “Mi dicevano che non avrei più danzato”

Una cosa è certa: Alessandro Cavallo è proprio nato per danzare! Attualmente, uno dei cinque finalisti di Amici, il ballerino pugliese ha raccontato di aver iniziato a coltivare la sua più grande passione sin da piccolo. Aveva soltanto 3 anni, infatti, quando ha mosso i primi passi in questo mondo. Ed ha iniziato la sua carriera davvero immensa. Nel corso degli anni, però, il giovanissimo Alessandro ha dovuto superare diversi ostacoli. In primis, la morte del nonno. Ed, in seguito, un gravissimo infortunio alla schiena.

Qualche anno prima di entrare nella scuola di Amici, Alessandro Cavallo ha raccontato del gravissimo infortunio che ha subito. E che, come dicevamo, l’ha allontanato per diverso tempo dalla danza. “Mi dicevano che forse non avrei più potuto danzare, che avrei dovuto cambiare mestiere”, ha iniziato a dire il ballerino. Continuando, poi, a raccontare di essere stato circa un mese nel letto. E che, dopo l’operazione, ha ricevuto la notizia di poter continuare a danzare. C’è stata una riabilitazione, ovviamente. Eppure, sembrerebbe che Alessandro si sia ripreso davvero alla grande!

Sarà Alessandro il vincitore della categoria ballo? Lo scopriremo!