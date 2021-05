Aka7even è uno dei cinque finalisti di Amici, ma sapete chi sono i suoi genitori e che cosa fanno nella vita? Scopriamolo insieme.

È uno dei cinque finalisti di Amici, Aka7even. Entrato a far parte della scuola di Canale 5 nel corso della primissima puntata di questa ventesima edizione, il giovanissimo cantautore è riuscito a conquistare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. A partire dal suo primo inedito fino all’ultimo, che ha registrato dei record incredibili, il buon Luca Marzano ha ampiamente dimostrato di essere proprio portato per questo lavoro. Sarà lui il vincitore? Al momento, non lo sappiamo! In attesa, però, di scoprirlo, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui?

Oltre che per il suo immenso talento, Aka7even è stato il protagonista indiscusso di questa ventesima edizione di Amici anche per la sua storia d’amore con Martina Miliddi. Della sua famiglia, però, cosa sappiamo? Ad esempio, chi sono i suoi genitori? E quanti fratelli ha? Scopriamo tutto quello che occorre sapere su di lui.

Proprio recentemente, nel corso di un ultimo daytime di Amici, Aka7even ha parlato della sua famiglia ai suoi compagni di viaggio. Cosa occorre sapere, però, su di loro? Ad esempio, sapete chi sono i suoi genitori? E, soprattutto, se ha fratelli? State tranquilli: ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Luca Marzano abbia alle spalle una famiglia davvero numerosissima.

Le informazioni che abbiamo su ciascun membro della famiglia sono davvero pochissime, ve lo anticipiamo. Stando a quanto si apprende dal web, però, sembrerebbe che Luca Marzano sia l’ultimo di ben cinque figli. Si, avete letto proprio bene: Aka7even ha ben quattro fratelli. E con uno di loro, di nome Domenico, condivide la passione per la musica. Dei suoi genitori, invece, cosa sappiamo? I nomi, purtroppo, attualmente ci sono sconosciuti. Da quanto si legge dal web, però, sembrerebbe che sua madre di professione sia una donna delle pulizie. E suo padre, invece, faccia il camionista.