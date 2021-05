Bellezza eterea e straordinaria, Angelina Jolie è una vera stella di Hollywood, una delle attrici più iconiche ed acclamate: quel brano indimenticabile, ricordate a quale celebre videoclip ha partecipato?

Incarna alla perfezione il concetto di “diva” di Hollywood: Angelina Jolie è una vera icona del cinema Hollywoodiano. Bellezza eterea e straordinaria, talento immenso e un’eleganza innata che la fa risplendere in modo eccezionale. Una carriera spettacolare alle spalle, madre amorevole e premurosa, donna coraggiosa impegnata nel sociale: una vera e propria bomba di energia inarrestabile. Due volte premio Oscar (uno umanitario), è una delle attrici più ricercate e amate del cinema. Originaria di Los Angeles, classe 1975, riesce sempre a catalizzare l’attenzione del pubblico. Ricordate a quale videoclip ha preso parte la bellissima Angelina Jolie? Si tratta di un brano indimenticabile di molti anni fa…

Leggi anche: Angelina Jolie, cosa ha fatto dopo la separazione da Brad Pitt: la scelta per i figli

Ricordate a quale videoclip ha preso parte Angelina Jolie?

Il suo matrimonio e la successiva separazione con il divo più affascinante di Hollywood tiene ancora banco. Angelina Jolie è una delle attrici più seguite dal pubblico e i riflettori sono sempre puntati su di lei, in ogni momento. Nel corso della sua straordinaria carriera ha dimostrato di possedere un talento eccezionale e ha conquistato un Oscar grazie alla sua interpretazione della fragile e ribelle “Lisa” in “Ragazze Interrotte”.

Prima di tutto questo, però, Angelina Jolie è stata la protagonista del video per un brano italiano amatissimo e indimenticabile. Ricordate di quale si tratta? Forse non tutti lo sanno, ma la celebre attrice di fama mondiale ha preso parte al videoclip di “Alta marea” il meraviglioso brano di Antonello Venditti! Sorprendente, non è vero? Angelina Jolie era giovanissima, ma la sua bellezza era già straordinaria, proprio come oggi!

Per restare aggiornati seguite anche il nostro profilo Instagram: qui

E voi, sapevate che fosse proprio l’iconica star Hollywoodiana la protagonista del videoclip di “Alta marea”?