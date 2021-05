Puntata coi fiocchi quella in onda domani 16 maggio dagli studi di Domenica In: quali argomenti e quali ospiti ci attendono.

Pronta a tenerci compagnia anche domani 16 maggio, Mara Venier attende il suo affezionatissimo pubblico con tanti argomenti d’attualità e tanti ospiti interessanti. Il trentacinquesimo appuntamento con Domenica In si preannuncia infatti imperdibile: a tenere banco nella prima parte sarà come ogni settimana la situazione Covid di cui si parlerà con il sottosegretario al Ministero della salute Pierpaolo Sileri. Presente oltre a lui, il Professor Francesco Vaia. e collegati da Milano Alessandro Sallusti direttore di Libero e la giornalista Rai Giovanna Botteri dalla Cina.

Un altro tema che verrà trattato è quello che sta tenendo col fiato sospeso tutta l’Italia in questi giorni: il giornalista Alberto Matano tornerà per parlare del caso Denise Pipitone ed in collegamento ci sarà l’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta.

Tanto spazio anche agli artisti però: scopriamo di chi si tratta!

Domenica In, puntata di domani 16 maggio: chi saranno gli ospiti

Sarà in studio anche la bellissima attrice Sandra Milo, che ha appena vinto il David di Donatello alla carriera. In occasione del compleanno dell’attore e regista toscano Francesco Nuti, sono attese in puntata anche la figlia Ginevre e la mamma, l’attrice Annamaria Malipiero.

Non saranno le uniche però ad omaggiare Nuti: non mancheranno infatti gli amici del regista, tra cui Marco Masini, che dedicheranno un pensiero all’artista. Infine, due cantanti di enorme successo: stiamo parlando di Ermal Meta che canterà il suo nuovo singolo “Uno” e lo spagnolo Alvaro Soler. Quest’ultimo si esibirà nel suo nuovo brano “Magia”.

Allora, siete pronti a gustarvi un’altra domenica con Mara?