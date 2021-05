In questo articolo vi parliamo della modella transgender Lea T: ecco la sua età, le notizie sulla vita privata e altre curiosità

Leandra Medeiros Cerezo, meglio conosciuta come Lea T, è una modella e personaggio televisivo brasiliana. È nata a Belo Horizonte il 19 febbraio 1981, ha 40 anni ed è molto conosciuta in Italia. La modella, infatti, è molto legata al nostro paese ed ha già partecipato ad alcuni programmi televisivi. Di seguito vi diciamo tutto su di lei.

Chi è Lea T

Lea T è la figlia di Toninho Cerezo, ex calciatore della Roma e della nazionale brasiliana. Leandra si trasferisce con il padre e con tutta la famiglia a Roma negli anni ottanta, trascorrendo l’infanzia e l’adolescenza nel nostro paese. Leandra è rimasta particolarmente legata al nostro paese, tanto che ha deciso di non lasciarlo più. Lea infatti vive a Milano, dove ha studiato veterinaria. Leandra però ha da sempre coltivato la sua passione per la moda. A lanciarla nel mondo della moda e sulle più importanti passerelle internazionali sono Riccardo Tisci, all’epoca direttore creativo di Givenchy, e il famoso agente di top model Piero Piazzi, Presidente di Women Management. Nell’agosto del 2010 ha posato senza veli per Vogue Francia. Nel gennaio del 2011, invece, è entrata nella lista delle 50 top model più richieste e pagate, piazzandosi al 40º posto. È stata testimonial di numerosi marchi importanti ed ha lavorato anche con l’attore e modello brasiliano Ricardo Dal Moro.

La prima apparizione sul piccolo schermo in Italia risale al 2011, quando partecipa nel programma Le invasioni barbariche, condotto da Daria Bignardi su LA7. Raggiunge però il successo nel nostro paese nell’autunno del 2013, quando partecipa alla trasmissione televisiva Ballando con le stelle, condotta da Milly Carlucci su Rai 1. Leandra partecipa in coppia con il ballerino e coreografo Simone Di Pasquale, approdando in finale e classificandosi al quarto posto.

A 25 anni riconosce la sua transessualità, iniziando il percorso di cambiamento che lo porta nel 2011 in Thailandia a subire l’operazione e il cambio nome. Dal 2012 ha avuto una relazione con il modello argentino Maximiliano Patane, ma adesso non sappiamo se stanno ancora insieme. Lea è spesso in giro per il mondo e sui social, dove è abbastanza seguita, pubblica spesso foto e video delle sue esperienze. Su Instagram, la modella può contare su più di centomila seguaci.

Lea è alta un metro e ottanta e le sue misure sono 86-63-91. La figlia di Cerezo ha alcuni tatuaggi sul corpo: ha un cuore sul lato sinistro del corpo, vicino al seno; un motivo floreale tra il fianco destro e l’inguine ed un altro tatuaggio sopra il gomito sinistro.