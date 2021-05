Deborah Iurato è stata la vincitrice della tredicesima edizione di Amici, ve la ricordate? Com’è cambiata la sua vita dopo il talent.

Siamo giunti alle battute d’arresto di questa ventesima edizione di Amici. Iniziato intorno gli inizi di Settembre, il talent di Maria De Filippi ha tenuto incollati, ancora una volta, milioni e milioni di spettatori italiani per tutti questi mesi. Quale sarà l’epilogo? Tra pochissime ore, lo sappiamo benissimo, andrà in onda la finalissima. Chi, secondo voi, tra Sangiovanni, Aka7even, Giulia, Deddy ed Alessandro si aggiudicherà il titolo di vincitore? Adesso, è ancora tutto da scoprire. In attesa, però, siete curiosi di sapere qualche informazione in più sugli ex trionfatori? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato di Antonino Spadaccino, giovanissimo cantante che ha trionfato alla fine della quarta edizione. Se vi dicessimo, invece, Deborah Iurato?

Con una voce potentissima e un talento smisurato, Deborah Iurato è stata una delle concorrenti e vincitrice della tredicesima edizione di Amici. Ve la ricordate? Ebbene: da quel momento, sono passati otto anni. Ecco, com’è diventata oggi la cantante ragusana.

Deborah Iurato di Amici 13, la ricordate? Com’è oggi

Tra tutte le voci che si sono alternate nella scuola di Amici, quella di Deborah Iurato continua ad essere ricordata dal pubblico italiano con immenso affetto e stima. Entrata a far parte della scuola di Cinecittà davvero giovanissima, in un vero e proprio batter baleno, è riuscita a conquistare l’attenzione di tutti. Tanto che, giunta al “ballottaggio” finale con i famosissimi Dear Jack, è stata proprio lei ad ottenere il titolo di vincitrice di quell’edizione. Sono passati esattamente otto anni da quel momento, ma com’è cambiata la vita di Deborah?

Purtroppo, le informazioni che abbiamo al riguardo sono davvero pochissime. Da quanto si apprende, però, sembrerebbe che l’immensa Deborah Iurato, ancora adesso, continua a coltivare la sua passione: la musica ed, ovviamente, il canto. Proprio recentemente, infatti, sono stati pubblicati due singoli appartenenti all’album, che, da quanto si legge, dovrebbe uscire nel 2021.

Possono anche essere passati quasi dieci anni dalla sua vittoria ad Amici, eppure la vita di Deborah Iurato continua ad essere ricca da musica. E, da quanto traspare dal suo profilo Instagram, di amore e famiglia.