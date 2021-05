Denise Pipitone, l’ex marito di Piera Maggio interviene ai microfoni di Quarto Grado, trasmissione di Gianluigi Nuzzi: cosa ha detto.

A distanza di ben diciassette anni dal quel drammatico 1 Settembre del 2004, giorno in cui è scomparsa la piccola Denise Pipitone da Mazara del Vallo, continuano le indagini per le scoprire e capire cos’è esattamente successo quella mattina. In questi ultimi giorni, lo sappiamo benissimo, si stanno alternando numerosi colpi di scena. A partire dalla lettera anonima ricevuta da Giacomo Frazzitta presso il suo studio. Fino al raccontato che l’ex vicina di casa di Anna Corona ha fatto in esclusiva a Pomeriggio Cinque. A parlare, però, adesso è Tonino Pipitone, l’ex marito di Piera Maggio.

Leggi anche –> Denise Pipitone, spuntano dettagli della lettera anonima: “Testimone oculare attendibile”

Nel corso del suo recentissimo intervento ai microfoni di Quarto Grado, l’ex marito di Piera Maggio, oltre a ripercorrere quella drammatica mattina, ha spiegato dettagliatamente il suo rapporto con la piccola Denise. “Sono stato e sono il suo papà”, ha detto il buon Pipitone alla trasmissione di Gianluigi Nuzzi. Cos’è successo.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Denise Pipitone, l’ex marito di Piera Maggio: “Abbiamo vissuto dei momenti bellissimi”

È proprio nel corso della trasmissione “Quarto Grado”, condotta ogni Venerdì sera da Gianluigi Nuzzi, che ha parlato l’ex marito di Piera Maggio. Tonino Pipitone, questo è suo il nome, non ha affatto potuto fare a meno di ripercorrere il rapporto vissuto con la piccola Denise. E di raccontare di quanto il rapporto tra loro fosse davvero speciale. “La bambina stravedeva per me”, ha detto ai microfoni di Quarto Grado. Spiegando, quindi, di avere avuto uno splendido rapporto con lei. “Abbiamo vissuto dei momenti bellissimi. Fino all’ultima notte ha dormito con me”, ha continuato a dire.

Oltre a questo, ovviamente, Tonino Pipitone ha ripercorso quella drammatica mattina del 1 Settembre del 2004. E, dopo aver sottolineato il fatto che Denise non era abituata a giocare con gli estranei perché non abituata affatto, ha ricordato il giorno della sua scomparsa. “Io nell’immediatezza ho preso il fuoristrada. Ed ho iniziato a girare Mazara. Le piste erano tanto all’inizio. Si cercava da tutte le parti. C’è stata una male organizzazione”, ha concluso l’ex marito di Piera Maggio.

“La mia figura dovrà essere immediatamente presente quando si troverà la bambina”, ha chiosato Tonino Pipitone. Sottolineando, inoltre, di essere stato e di essere ancora adesso il papà di Denise.