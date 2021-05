Dopo il divorzio da Laura Ferrato, Enrico Ruggeri ha un’altra compagna: lavoro, età, figli e altre curiosità su Andrea Mirò.

Enrico Ruggeri è uno dei cantautori italiani più famosi, ma in famiglia non è l’unico grande artista. Anche la sua attuale compagna Andrea Mirò, che è accanto a lui dal 1994, è un eccellente cantautrice, compositrice e musicista. Ruggeri, che oggi 15 maggio sarà ospite a Verissimo, divorziò dall’ex moglie Laura Ferrato nei primi anni Novanta e ora condivide la sua vita con Andrea. I due hanno condiviso anche il palco del Festival di Sanremo nel 2003 col brano Nessuno tocchi Caino La coppia ha due figli, Federico Ugo nato nel 2005 ed Eva Clara nata nel 2010.

Andrea, molto riservata sulla sua vita privata, è anche direttrice d’orchestra: ha diretto infatti più volte il Festival di Sanremo, come nel 2010 con la canzone di Nina Zilli “L’uomo che amava le donne”.

Enrico Ruggeri, il vero nome della compagna Andrea Mirò

Nata a Rocchetta Tanaro (Asti), il 27 maggio 1967, Andrea Mirò vive a Milano. Questo però non è il suo vero nome: lei si chiama in realtà Roberta Mogliotti. Un’artista poliedrica proprio come il suo compagno che, com’è noto, è anche un conduttore tv e appassionato di calcio. Martedì 25 maggio lo vedremo infatti alle prese con “La partita del cuore” della Nazionale Cantanti. Andrea ama la letteratura, i suoi scrittori preferiti sono Pirandello, Kafka, Borges e Márquez, come si legge nel libro di Massimo Cotto a lei dedicato La grande storia del rock.

Oltre alla compagna, anche il figlio che Enrico ha avuto dall’ex moglie, Pier Enrico, in arte Pico Rama, è un artista.