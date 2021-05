Enrico Ruggeri è un famosissimo cantante, ma sapete chi è la sua ex moglie Laura Ferrato? Quanti figli hanno e che lavoro fa.

Quella che andrà in onda oggi, Sabato 15 Maggio, sarà una puntata di Verissimo davvero imperdibile. A partire dai cinque finalisti di Amici fino all’emozionante intervista di Francesca Fioretti, a distanza di poco più di due anni dalla morte di Davide Astori, gli ospiti previsti nello studio televisivo di Cologno Monzese sono davvero straordinari. Tra questi, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, vi è anche Enrico Ruggeri. È proprio alla bellissima e simpaticissima padrona di casa che il cantante si racconterà senza troppi peli sulla lingua. In attesa di scoprire quali rivelazioni farà, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui?

Attualmente, sembrerebbe che Enrico Ruggeri sia felicemente fidanzato con Andrea Mirò, anche lei musicista. Nel suo passato, però, il famosissimo ed amatissimo cantautore conta anche un matrimonio. A questo punto, ci chiediamo: chi è la sua ex moglie? Purtroppo, le informazioni sono davvero minime. Scopriamo, però, cosa occorre sapere su di lei.

Enrico Ruggeri, chi è l’ex moglie? Età, carriera e figlia di Laura Ferrato

Attualmente, come dicevamo precedentemente, Enrico Ruggeri sembrerebbe essere felicemente fidanzato con Andrea Mirò. Eppure, ancora prima di incontrare la bellissima musicista, il cantautore è stato sposato con Laura Ferrato. Convolato a nozze esattamente nel 1986, la coppia ha deciso di dirsi addio nel 1994. Nel 1990, però, sono diventati genitori di Pier Enrico, o meglio conosciuto con il nome di Pico.

Cosa sappiamo, però, esattamente su Laura Ferrato? Purtroppo, le informazioni che abbiamo su di lei sono davvero pochissime. A quanto pare, sembrerebbe che la donna non abbia nemmeno canali social. Stando a quanto si apprende, però, sembrerebbe che, da circa 26 anni, la donna lavori in Mediaset. Il suo ruolo? Da quanto si legge dal web, sembrerebbe che sia il Capo Ufficio Stampa Reti Tv.

Il matrimonio tra Enrico Ruggeri e Laura Ferrato è terminato nel 1994. Dopodiché, il cantautore ha conosciuto Andrea Mirò, sua attuale compagna. Ed è diventato padre di un altro maschietto.